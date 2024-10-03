中銀香港個人數字金融產品部副總經理（貸款）劉寶萍表示，本港已進入新一輪的減息周期，惟減息步伐及幅度仍存在不確定性，而新推出的「定息按揭計劃」為客戶提供更多定息年期的選擇，因應自身的理財需要鎖定未來供款息率。

中銀表示，有意申請該行「定息按揭計劃」的客戶，須於今年12月31日或之前遞交申請，並於明年3月31日前成功提取按揭貸款。該行續指，計劃連同中銀現時所提供的香港按揭證券公司10、15及 20年定息按揭計劃，讓客戶享有更多定息年期的選擇。

其他報道

港8月零售跌10.1%差過預期

跌幅收窄 恒指收跌330點 科指跌3.4% 成交3103億 新世界跌11%

野村陸挺：股市泡沫正在醞釀 未來幾周風險上升

肉肉大米插旗香港 沙田分店今開幕 冀藉港開拓商機

K Cash拓展日本融資渠道 獲18.2億日圓貸款支持業務發展

軟銀孫正義：不久將來就會誕生AI管家

Nvidia盤前升逾1% 黃仁勳：Blackwell晶片已全面投產

渣打料恒指最樂觀可觸及24500點 今日屬大漲小回

畢馬威：香港第三季新股集資排名躍升至全球第四

半日沽空金額減18% 恒生中國企業沽空減27%

「新興市場之父」麥樸思：中國股市重現生機

恒指半日跌700點 曾挫千點 成交1808億 減23%

港元拆息全線向上 貨幣總結餘減30億 1個月HIBOR創兩個月高 1周息升20點子

上日入境內地訪客減2% 續逾21萬人次 出境急增38%

券商股回軟 券商從業員疑似違規 部分券商叫停員工線上招攬新客開戶

OpenAI完成新一輪融資 估值達1570億美元

中國股市急升 吸引資金回流