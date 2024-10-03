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中銀香港推「定息按揭計劃」 提供2年至5年定息期選擇

中銀香港（2388）宣布推出「定息按揭計劃」，計劃提供的按揭定息年期共有4個選擇，包括2年至5年的定息期，客戶在叙做私人住宅按揭時，可於定息期內鎖定按揭利率，定息期年利率介乎3.15厘至3.35厘。而當定息期屆滿後，其後按揭利率則根據當時中銀的最優惠利率（P）減1.25厘計算。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理（貸款）劉寶萍表示，本港已進入新一輪的減息周期，惟減息步伐及幅度仍存在不確定性，而新推出的「定息按揭計劃」為客戶提供更多定息年期的選擇，因應自身的理財需要鎖定未來供款息率。

中銀表示，有意申請該行「定息按揭計劃」的客戶，須於今年12月31日或之前遞交申請，並於明年3月31日前成功提取按揭貸款。該行續指，計劃連同中銀現時所提供的香港按揭證券公司10、15及 20年定息按揭計劃，讓客戶享有更多定息年期的選擇。

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