騰訊（0700）有份投資的虛擬銀行富融銀行（Fusion Bank）宣布，該行透過與內地銀行微眾銀行聯手推出「微眾富融出海貸」，為一家香港註冊成立的跨境物流服務供應商，發放首筆中小企貸款。
Fusion Bank表示，該筆貸款透過「深港跨境數據驗證平台」下，於內地持牌徵信機構百行徵信合作，完成貸款客戶股東自主授權的信用信息跨境驗證，以協助客戶向Fusion Bank申請無抵押貸款，助力大灣區企業海外拓展業務。
Fusion Bank提到，該名香港成立的跨境物流服務供應商，隨著跨境物流相關業務高速發展，該客戶對港元及美元融資需求殷切，唯因公司於香港無物業等作為抵押品，難以在香港傳統銀行獲得融資。而透過「微眾富融出海貸」，該名客戶成功於香港獲得銀行貸款，為拓展海外業務發展提供資金支援。
Fusion Bank稱，「微眾富融出海貸」為Fusion Bank推出的商業貸款為基礎，其專為微眾銀行現有中小企客戶的香港分支機構，或者關聯企業訂制的無抵押貸款方案。
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