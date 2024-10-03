澳門旅遊局最新數據顯示，在昨日十一黃金周檔期第二日共錄得16.61萬人次的旅客入境，較前日10月1日增加20.1%，並超過疫情前2019年10月5日16.21萬人次，成為正式統計數據以來，國慶假期單日最高旅客量。
根據統計暨普查局數據顯示，過位國慶檔期首三位最高紀錄，均於2019年出現，分別是2019年10月5日的16.21萬人次、10月3日的16.16萬人次、及10月2日的15.93萬人次。至於今日檔期第三天，根據治安警的數據顯示，截至今日早上11時，當地錄得入境旅客6.3萬人次。
澳門旅遊局代局長程衛東接受澳門媒體訪問時表示，國慶假期首兩天的日均客量較預期好，酒店入住率為94.6%，料整個檔期的旅客量會較以往國慶假期錄得新高，日均旅客可保持13萬人次以上。
因應今日跌市，濠賭股今日股價全線向下，當中六大博彩企業中，跌幅最大為美高梅中國（2282），全日股價跌7.58%。
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