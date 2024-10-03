內科腫瘤科專家、和黃醫藥獨立非執行董事莫樹錦表示，呋喹替尼能夠迅速引入本港，實有賴各方包括政府、醫院管理局及藥廠，為加速創新藥物惠及病人和減輕病人經濟壓力所作出的努力，才能一舉打破常規，以最快的速度造福廣大病人。「同路人同盟」主席陳偉傑指出，過去受限於藥物註冊及入藥機制，創新藥平均需要23個月才能進入安全網，且只有少數符合嚴苛篩選條件的病人才可獲得資助使用。而要成為醫管局藥物名冊的「專用藥物」，更是遙遙無期。

和黃醫藥股價今日收報31.25元，跌5.59%。

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