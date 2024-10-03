港股牛氣沖天，不過身邊有炒股的朋友，以及食股票飯的行家，卻不見得因此而展現歡顏。「咁你想點呀？跌又話跌，升又話升，升同跌都放負，仲唔係盲目唱衰？」不，絕對沒有這意思，港股成交暢旺，絕對可喜可賀，不過這次升市卻略嫌顯得有些少暴力、有些太過一步到位。事實上，由於港股長時間一潭死水，就算平時依然堅持炒股的，基本上持有港股貨底的散戶並不多，就算有，都是些根本走不了的「千年殭屍貨」，又或是純粹食息的高息股，簡單來說就是即使大升市，也食不正這浪資金狂潮。

到恒指早幾日成功突破兩萬關後，股民又開始心大心細。追貨，又驚隨時急回一千幾百；沽空，又沒這個膽量，結果幾乎整個幾千點的升幅，也是做旁觀者食花生，就算參與也只是小注。這或許就是散戶和大戶的分別，外資大戶最初和散戶一樣無港股貨底，或許是膽量過人，或許是驚整個投資組合的配置，因港股突然追落後而跑輸被客X，於是不問價大手追貨，結果乘勝追擊策略湊效，就算現在急回一兩千，依然「袋住」幾千點的獲利升幅。起點相同，結果不一樣，心態決定境界，不過講永遠比做容易。

散戶慘成旁觀者，但受薪的行家們卻不得不落場，成為資金狂潮的參與者，特別是首當其衝的EQD部門，即是股票與衍生品部門。過去一年港股死寂，EQD是投行內最哀鴻遍野的部門，身邊被裁的投行行家，超過一半來自EQD，另一半就是拍烏蠅無生意的Corp Fin。即使保得住職位的EQD行家，生意慘淡下也只死守，要知道淡市下，資金入市意欲「動態清零」，倒不是打多一兩個電話「R生意」，就一定「有嘢返」，客人說不做就不做，你說到牙肉出血也沒有用。

條數不好，逐步縮減人手是意料中事。雖然說投行普遍以Cost Center制度來衡量一個人頭的價值，一個中級或低級員工的人頭價值差距並不遠，但手緊下當然減得多少就多少。高層是發施號令的一群，當然不會自己裁自己，低層成本相對較低，而且如Daily Task等Routine Work也總要有人做，於是最後被裁的，往往都是有8至15年經驗左右的中層。筆者認識的EQD待業朋友，大部分也是處於這個人工不低、經驗不少、職位不高也不低的夾心中層。

攤牌了，人裁了，以為股市寒冬還要捱多一段長時間，縮減人手成本少不免，卻想不到市況突然在短期內大逆轉，而且更是「升到你唔信」的大升市。面對這樣的市況，沉著應對是應有的態度，而要練成沉著，靠的就是經歷過類似市況的經驗，這比你擁有更多認證資格、熟讀更多Greeks更有用，但身處在Trading Floor上的一群，擁有這樣的經驗嗎？

曾有一位投行高層行家說過，「而家話有5年經驗嘅Candidate，實際上話佢有3年經驗，都係畀多佢。」此話可解？若現在有5年經驗的，大概就是2019年入行，中間隔著疫情3年，幾乎沒有做過些甚麼，經驗減半也屬合理推算，疫後復常後股市淡靜，不是一條橫線就是陰乾式弄跌，根本難以獲得累積經驗的機會，這就是行家為甚麼會為經驗打折的原因。然而現在留守交易現場的，不正是這群實戰經驗有限的半新手？又如何應付這種大場面？

「唔係仲有高層坐陣咩？駛乜驚？」每個高層，年輕時當然也有過落場坐盤的經驗，然而不少高層上位後，主要工作已由坐盤變成了開會，那份需要靠日常操盤來鍛練的手感與觸覺，早已喪失不少。高層也自己知自己事，獻醜不如藏拙，坐盤最好還是「交番畀細嘅做」，然而「細嘅」即使個個是學霸，卻一直缺乏實戰升Lev機會，結果被裁後人數剩下最少的中層，在資金橫流下肩負起坐盤重任，卻始終雙拳難敵四手，難以同一時間應付多個狂跳的板塊。聽行內人說，這幾天不少大行EQD各張枱的各個業務，大數表現遠不如想像中好，部分聽說更是「得個做字」。

「咁嘅牛市，買貨、坐底、瞓醒就有錢賺，邊有你講到咁大風險？」對，若果純粹從散戶角度，只買現貨，當然可以利用這種策略，但EQD是Sell Side，簡單來說就是向投資者提供產品，投資者才是買貨的一方，交易員究竟是Sell還是不Sell好？當投資產品涉及結構，就會牽引到年期、引伸波幅等，這些都需要交易員作良好的風險管理，從來都不是如散戶買股票、坐貨等升般輕易。大升市下，引伸急升，對沖變得失衡，就算經驗十足的交易員，也未必每單Trade都能好好駕馭及管理。

「當日炒人炒得太快，呢幾日因為唔夠人手manage而輸嘅，已經夠pay炒咗嘅人呢段時間嘅total com。」「邊個估到咁快Turn Around？當初決定炒人，冇人反對喎！」「而家就算肯請人，都未必請得切，而且唔知個市幾時玩完。」「仲講請人？到個市真係穩定返、搵到錢先講。」唔，作為旁觀者，還是少說為妙。

高層低層留，中層篩走，你說是錯嗎？若果要防守，這策略很難說是錯，但面對市況突然轉勢，中層斷裂，問題便隨即浮現，這就是經驗的價值。這段時間，北水休息，到下周北水回歸，究竟是跟外資追貨抑或反手開淡？無論開哪一個方向，即使是具經驗的能手，也是場不易打的硬仗，但也只能「頂硬上」，這就是中層斷裂的代價。

羅仕揚