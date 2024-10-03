香港8月零售銷售按年跌10.1%，香港零售管理協會主席謝邱安儀認為情況是預料之內，今年7至8月是全年最低的表現，原因包括港人外遊及遊客消費力降級，整體而言暑假表現相若。她又指，近日股市暢旺令氣氛有所改善，會否為零售業下半年帶來動力仍需時觀察，行業亦面對港匯高企的因素，全年仍維持單高位數至低雙位數的跌幅，跌勢亦有機會持續至明年初。
協會調查顯示，今年9月受基數效應影響，由百分變化來看有一定改善，加上港股由9月中開始向上，整體氣氛有所改善，令跌幅有所收窄，但仍有8成會員預期生意將錄跌幅。謝太表示，9月仍持續受遊客購物力降級及本地外遊因素影響。
10月方面，調查顯示，約三成會員預期生意將錄得升幅至持平，黃金周令會員加大推廣力度，七成仍預期生意將下跌。謝邱安儀指出，人流方面有改善，但比起2018年仍有距離。
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