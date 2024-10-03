會議期間，金管局與卡塔爾央行討論多項合作計劃，以加強在金融基建範疇的合作，並就資本市場互聯互通、可持續金融、債券市場發展、數碼資產及人才培育進行經驗分享。

金管局期望與卡塔爾央行緊密合作，促進兩地金融市場的互聯互通及進一步交流。

其他報道

港灣數字：恒大證券明起不再擔任公司投資經理

尚晉新簽UFC GYM健身中心落戶澳門

7-11母企據報擬售銀行業務部分股權 以顯專注本業決心

【羅仕揚專欄】斷裂的中層

零售協會：港股向上帶動氣氛 需時觀察能否帶動行業表現

挽肉與米再開第二間分店 選址尖沙咀

和黃醫藥創新藥呋喹替尼料10月中起首在港應用

澳門國慶檔期第二天錄入境旅客歷來最高紀錄 達16.61萬入次

匯豐搵梁朝偉做代言人 出任「香港財富大使」

虛銀富融伙內銀推「微眾富融出海貸」 為中小企發放首筆貸款

溫州康寧上季住院平均每床日總開支跌1.6%

包浩斯上季同店銷售增1%

中銀香港推「定息按揭計劃」 提供2年至5年定息期選擇

全日沽空金額減23% 恒生中國企業沽空減36%

港8月零售跌10.1%差過預期

跌幅收窄 恒指收跌330點 科指跌3.4% 成交3103億 新世界跌11%

野村陸挺：股市泡沫正在醞釀 未來幾周風險上升