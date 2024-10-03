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Mox信用卡2%無上限現金回贈合資格結餘 由7.5萬調高至25萬元

渣打香港、香港電訊（6823）、電訊盈科（0008）及攜程金融有份投資的虛擬銀行Mox Bank，對用户發出條款修列通知，由下月3日起，將旗下Mox Credit合資格交易的「合資格結餘」金額由7.5萬元增加至25萬元，方可獲享2%無上限CashBack。但Mox對用户表示，將推出一項新的獎賞計劃，將在其網站及應用程式中宣布。

Mox Bank對現時的條款及細則之主要修訂，同時對用户發布新「定義附表」、「卡獎賞附表」以及「修改的戶口及卡管理附表」，當中於新公布的「卡獎賞附表」列明「我們（指Mox）可未經通知您（指Ｍox用户）而不時更改Mox卡獎賞列表的資料，請定期查閱。我們無義務在您使用 Mox 卡進行交易前澄清任何 Mox卡獎賞資料，並無需就 Mox卡獎賞列表的更改對您承擔責任。」

Mox Bank於9月30日公布中期業績，虧損按年擴大38%至4.39億元，信貸減值虧損按年大增73%至2.58億元。Mox行政總裁胡博思（Barbaros Uygun）曾表示，由於先前受到減值撥備較高的周期影響，令Mox不得不略為將某部分貸款縮減，根據先前的內部數據，改善Mox的信貸審批標準及模組後，相信今年會開始脫離減值撥備較高的周期。

Mox Bank當日亦披露，Mox卡自正式推出以來處理1億宗Mox卡交易；而至今， Mox卡交易量在2024年增長接近一倍，達每月接近400萬宗。

事實上，虛銀開業初期均以「燒銀紙」形式吸客，之後再陸續削減優惠，Mox Bank於2022年5月推出Mox Credit，讓用戶可使用其特定信用限額，以免手續費形式，透過「轉數快」（FPS）作即時轉帳的服務，並提供長達56日免息還款期，令用戶可加以利用此方式免息借取短期資金。惟有部分用户於網上討論區表示，近日未能繼續使用該優惠服務。

Mox曾於9月完成現有股東注資，發行價值2.35億元的額外一級資本（AT1s）。

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