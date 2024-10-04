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美股下跌 道指跌184點 金龍指數見1個月最大跌幅

美債息上升，美2年期10年期債息差擴闊，美3個月10年期債息倒掛收窄，金龍指數見1個月最大跌幅，美股下跌。交易員權衡地緣政治風險和積極經濟數據。美國9月服務業擴張速度達到去年初以來最快，失業救濟數據顯示企業裁員有限，關注周五公布的非農就業報告，摩根大通預計當月新增就業12.5萬，聯儲局仍有可能單次減息50個基點。美國碼頭工人暫停大罷工。以色列加大對黎巴嫩真主黨打擊，拜登暗示以色列有可能實施針對伊朗能源設施的行動，紐約原油期貨應聲大漲逾5%。歐盟據悉計劃周五就是否對中國電動汽車加徵關稅進行投票。據報德國將投票反對加稅，西班牙希望歐盟與中國達成妥協並協商出結果。

道瓊斯工業平均指數收跌184點，跌幅0.44%，報42011點。標普500指數收跌9點，跌幅0.17%，報5699點。納斯達克綜合指數收跌6點，或0.04%，報17918點。

高盛跌1.2%，報486.1美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累38點，而IBM升1.36%，報222.72元，貢獻道指19點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報225.67元，跌0.48%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報165.86元，跌0%，亞馬遜(美：AMZN)收市報181.96元，跌1.51%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報582.77元，升1.73%，英偉達(美：NVDA)收市報122.85元，升3.36%，微軟(美：MSFT)收市報416.54元，跌0.14%，Tesla (美：TSLA)收市報240.66元，跌3.35%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.94%，報516點。德國DAX指數收跌0.78%，報19015點；法國CAC 40指數跌1.32%，報7477點；英國富時100指數收跌0.11%，報8282點。

納斯達克中國金龍指數收跌2.37%，報7854點。

美國2年期債息曾升最多1.98%，是9月30日後最大升幅，當日升幅為3.05%。高見3.7136厘，是9月6日3.7889厘後最高。收市報3.7053厘，升1.76%，是9月5日後收市新高，當日報3.7435厘。連升2日，累計升0.1011厘，對上一次連升2日是9月26日。

美國10年期債息曾升最多1.92%，高見3.8534厘，是9月3日3.9303厘後最高。收市報3.8458厘，升1.72%，是9月2日後收市新高，當日報3.9034厘。連升2日，累計升0.1142厘，對上一次連升2日是9月26日。

美2年期10年期債息差，曾高見15.601點，是10月2日16.691點後最高。收市報13.837點，是9月27日後收市新高，當日報18.935點。連升2日，累計1.524基點，對上一次連續2日是9月19日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至74.023基點，是5月1日72.207基點後最窄。收市報75.049基點，是4月30日後收市最窄，當日報72.764基點。連續4日收窄，累計11.904基點，對上一次連升4日是9月20日。

金龍指數曾跌最多3.79%，是8月28日後最大跌幅，當日跌幅為3.84%。低見7739.41點，是10月1日7273.67點後最低。收市報7854.07點，是10月1日後收市新低，當日報7666.4點。

道指曾跌最多0.83%，是10月1日後最大跌幅，當日跌幅為0.91%。低見41847.81點，是9月19日41832.09點後最低。收市報42011.59點，是9月25日後收市新低，當日報41914.75點。

標指曾跌最多0.56%，是10月2日後最大跌幅，當日跌幅為0.61%。低見5677.37點，是10月2日5674點後最低。收市報5699.94點，是9月18日後收市新低，當日報5618.26點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是9月24日。

納指曾跌最多0.55%，是10月2日後最大跌幅，當日跌幅為0.8%。低見17826.42點，是10月2日17767.79點後最低。收市報17918.47點，是10月1日後收市新低，當日報17910.36點。

 

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