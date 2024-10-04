個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.02%，折合報461.53元；阿里巴巴（9988）跌2.09%，折合報109.54元；美團（3690）升2.55%，折合報202.69元；匯控（0005）升0.28%，折合報70.17元；建行（0939）跌2.58%，折合報5.99元。

道期現跌0.094%；標期現跌0.06%；納期現跌0.11%。日本東證指數現升0.33%；韓國KOSPI指數現跌0.08%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌1.1%。

VIX指數隔晚升8.41%或1.59點，報20.49點。

紐油現升0.24%或0.18美元，報73.89美元；布油現升0.19%或0.14美元，報77.77美元；金價現升0%或0.11美元，報2656美元；LME 銅期貨隔晚跌2.16%或218.5美元，報9866美元。比特幣現跌0.3%或183.54美元，報60592.49美元；美國10年期債息現跌0.15%或0.0058厘，報3.84厘。

今日焦點股份可留意：

匯控（0005）前行政總裁祈耀年現身匯豐中環總行，與香港同事道別。匯豐搵梁朝偉做代言人，出任「香港財富大使」。

新奧能源（2688）綠債、貸款獲標普深綠評級。

港灣數字（0913）：恒大證券明起不再擔任公司投資經理。

尚晉（2528）新簽UFC GYM健身中心落戶澳門。

叙福樓（1978）旗下特許經營品牌挽肉與米再開第二間分店，選址尖沙咀。

和黃醫藥（0013）創新藥呋喹替尼料10月中起首在港應用。

澳門國慶檔期第二天錄入境旅客歷來最高紀錄，達16.61萬入次。

溫州康寧（2120）上季住院平均每床日總開支跌1.6%。

包浩斯（0483）上季同店銷售增1%。

中銀香港（2388）推「定息按揭計劃」，提供2年至5年定息期選擇。

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