恒指今早低開98點或0.45%，報22015點，大市成交金額56億元；國指今早低開39點或0.5%，報7874點。恒生科技指數開市報4941點，跌0.74%。上升股份比例為6.81%，下跌為6.62%，無升跌為86.55%。
藍籌14隻升，50隻下跌，18隻無升跌。中石油（0857）升3.21%，報6.76元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌3.94%，報109.7元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股3隻升，20隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）開市報174元，升2.11%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報48.5元，跌3.77%。
恒指續高於主要平均線。科指50天線(3642.96點)升穿250天線(3641.98點)。
匯控（0005）前行政總裁祈耀年現身匯豐中環總行，與香港同事道別。匯豐搵梁朝偉做代言人，出任「香港財富大使」。開市報69.4元，無升跌。
新奧能源（2688）綠債、貸款獲標普深綠評級。開市報61.4元，跌0.16%。
港灣數字（0913）：恒大證券明起不再擔任公司投資經理。無成交，報0.28元。
尚晉（2528）新簽UFC GYM健身中心落戶澳門。無成交，報0.25元。
叙福樓（1978）旗下特許經營品牌挽肉與米再開第二間分店，選址尖沙咀。開市報0.45元，無升跌。
和黃醫藥（0013）創新藥呋喹替尼料10月中起首在港應用。開市報31.25元，無升跌。
澳門國慶檔期第二天錄入境旅客歷來最高紀錄，達16.61萬入次。
濠賭股
新濠國際發展（0200）開市報5.29元，無升跌。
美高梅中國（2282）開市報12.46元，升2.13%。
澳博（0880）開市報2.99元，升0.34%。
永利澳門（1128）開市報6.92元，跌0.57%。
銀河娛樂（0027）開市報39元，跌0.51%。
金沙中國（1928）無成交，報20元。
溫州康寧（2120）上季住院平均每床日總開支跌1.6%。無成交，報13.28元。
包浩斯（0483）上季同店銷售增1%。無成交，報0.27元。
中銀香港（2388）推「定息按揭計劃」，提供2年至5年定息期選擇。無成交，報25.35元。
內房
中海外（0688）開市報17.62元，升0.46%。
龍湖（0960）開市報16.6元，跌2.24%。
華潤置地（1109）開市報29.7元，跌0.17%。
合景泰富（1813）開市報0.8元，跌3.61%。
綠城中國（3900）開市報10.38元，升5.17%。
寶龍地產（1238）開市報0.85元，跌4.49%。
萬科（2202）開市報12元，升1.18%。
融創（1918）開市報3.63元，無升跌。
禹洲（1628）開市報0.27元，無升跌。
招商局置地（0978）開市報0.44元，無升跌。
佳兆業（1638）開市報0.5元，升1.01%。
新城發展（1030）開市報3.19元，無升跌。
龍光地產（3380）開市報1.24元，無升跌。
世茂集團（0813）開市報2.1元，升1.94%。
雅居樂（3383）開市報1.66元，升1.22%。
奧園（3883）開市報0.67元，跌1.47%。
旭輝（0884）開市報0.66元，跌1.49%。
富力（2777）開市報2.45元，跌0.41%。
花樣年（1777）開市報0.23元，升13.86%。
遠洋集團（3377）開市報0.58元，升9.43%。
中駿集團（1966）開市報0.36元，升7.46%。
朗詩（0106）開市報0.058元，升13.73%。
融信中國（3301）開市報1.11元，升7.77%。
中國置業（0736）開市報0.32元，升14.29%。
破頂股包括，中國恒天立信國際（0641）創52周高，見0.4元，開市報0.4元，升9.59%；太和控股（0718）創52周高，見0.218元，開市報0.218元，升14.74%；茂業國際（0848）創52周高，見0.2元，開市報0.2元，無升跌；全達電器集團控股（1750）創52周高，見0.035元，開市報0.035元，無升跌；博奇環保（2377）創52周高，見1.03元，開市報1.03元，無升跌；易方達Ａ５０（3111）創52周高，見2.7元，開市報2.7元，升2.9%；南方Ａ５０－Ｒ（83010）創52周高，見14元，開市報14元，升1.6%。
異動股
上升異動股，包括，博時科創５０（2832）開市報18.59元，升14.97%；中國藝術金融（1572）開市報0.123元，升14.95%；建成控股（1630）開市報0.054元，升14.89%；太和控股（0718）創52周高，見0.218元，開市報0.218元，升14.74%；中國油氣控股（0702）開市報0.11元，升14.58%；梅斯健康（2415）開市報1.43元，升14.4%；中國置業（0736）開市報0.32元，升14.29%；華融金控（0993）開市報0.57元，升14%。
下跌異動股，包括，神話世界（0582）開市報0.162元，跌14.74%；霸王集團（1338）開市報0.051元，跌12.07%；愛德新能源（2623）開市報0.61元，跌11.59%；嘉藝控股（1025）開市報0.031元，跌6.06%；中遠海控（1919）開市報12.36元，跌5.94%；權威金融（0397）開市報0.136元，跌5.56%；魯大師（3601）開市報0.91元，跌5.21%；東方表行集團（0398）開市報3.5元，跌5.15%；恆泰裕集團（8081）開市報0.056元，跌5.08%。
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