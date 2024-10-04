恒指今早低開98點或0.45%，報22015點，大市成交金額56億元；國指今早低開39點或0.5%，報7874點。恒生科技指數開市報4941點，跌0.74%。上升股份比例為6.81%，下跌為6.62%，無升跌為86.55%。