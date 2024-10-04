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香港PMI回升至50 見5個月高 營商環境穩定

標普全球9月香港特區採購經理指數(PMI)經季節調整後，由8月的49.4升至50.0，是4月後新高，反映營商環境於9月穩定下來，終止連續4個月轉差。

標普全球市場財智經濟研究部副總監 Jingyi Pan 表示，「9月PMI數據顯示，香港特區營商環境穩定。新訂單跌幅已連續3個月收窄，反映市場需求在今年第三季尾邁向好轉更近。經營活動與就業水平微降，幅度較上月明顯改善。總的來說，最新 PMI指數與香港三季尾呈GDP增長表現好轉相符」。

Jingyi Pan 表示，「不過，業者對經濟前景和競爭加劇感到憂慮，因此營商情緒進一步轉差。時值出口訂單受到影響信心的憂慮所困擾，跌幅重現。歸根究柢，市場需求必須改善，從而在未來數月，為經營活動激發更為有利的期望」。

香港特區營商環境於第三季尾呈現穩定。雖然來自中國內地和海外市場的訂單量由升轉跌，但整體新訂單的跌幅卻持續收窄至輕微，因此企業僅小幅縮減營運業務和人手，而採購庫存也重回升軌。不過，業者面對經濟的不明朗因素，悲觀情緒加深。

價格方面，工資增長放緩，整體投入成本通脹減慢，但採購價格卻飈至一年高位，促使企業大幅調高售價。

企業9月新接的訂單依然減少，並將目前的緊縮期延至6個月。受訪業者透露，箇中原因包括市場走弱，以及客戶節省開支，而不同行業中，又以製造業最受影響。再者，由於香港以外的市場出現放緩，因此來自中國內地與海外市場的訂單量，也在9月由升轉跌。

不過，9月的新訂單跌幅較上月緩和，乃目前緊縮期內最小，整體不大，並促使業務活動的跌勢較上月減弱。

新增訂單減少，香港特區企業隨之進一步消化積壓工作，並因業務收縮而繼續精簡人手。

此外，業者更加關注經濟前景和競爭白熱化的情况，整體營商情緒受到影響，悲觀程度加深至4個月高位。

調查數據顯示，供應鏈出現延誤，供應商繼續推延交貨時間，情况較上月嚴重，倒退表現創5月以來最差。有見於供應商拖延交貨，香港企業為確保有充足投入品可作使用，於是積極採購，並且儲備庫存。

9月的整體投入價格持續增加，但升幅較上月溫和，也低於平均值，這主要歸因於工資增長回落至2月以來最低。此外，原材料價格飈升，推動採購價格衝至一年最大升幅。為應付成本增加，香港特區企業於是調高售價，升幅與整體投入價格通脹相若。

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