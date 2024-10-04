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A股港股齊漲 積金評級：9月強積金人均賺1.28萬元 年初至今賺3.13萬元

積金評級公布，在內地全面刺激經濟措施的推動下，「積金評級所有基金表現指數」9 月份上升約 4.81%，第三季上升約 7.24%，為自 2022 年第四季以來的最佳季度表現，今年迄今升幅達 12.77%，為 2017 年以來的最佳首 9 個月表現，亦是有記錄以來的第四個最佳首 9 個月表現。

以港元計算，估算 9 月份強積金投資收益約 607 億元，打工仔人均獲利約 12,800 元。第三季收益約 892 億元，每位成員平均收益約 18,800 元。年初至今收益約 1,488 億元，每位成員平均收益約 31,300 元。

內地刺激經濟措施於 9 月份為中港股票基金帶來了約 18.07% 的回報，中港股票基金亦成為 9 月份表現最佳的強積金基金類別。在 9 月份相對突出的投資表現的驅動下，中港股票基金也是第三季和今年迄今表現最好的強積金基金類別。

計入供款後，估算 9 月底強積金總資產升至約 1.327 萬億元，比 8 月底增加約 647 億元，較第二季增加約 1,011 億元，今年迄今增加約 1,863 億元，相當於 475 萬名強積金成員平均賬戶結餘約為 279,100 元，比 8 月底增加約 13,600 元，較第二季增加約 21,300 元，今年迄今增加約 39,200 元。

積金評級指，約 1.327 萬億元的強積金總資產及約 279,100 元的成員平均賬戶結餘皆創下歷史新高，成員平均賬戶結餘亦超過了 2021 年 6 月約 268,900 元的歷史高位。

 

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