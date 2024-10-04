日本首相石破茂昨日表示經濟還沒有為進一步加息做好準備，言論誘發日圓急挫後，最新則向外界表明自己並未就利率政策向央行施壓，他表示贊同央行行長植田和男的觀點，即在調整利率之前仍有時間評估市場和經濟狀況。日圓現升值近0.3%。
彭博社報道，石破茂周四晚發表上述評論，顯示他在貨幣政策方面的基調又一次轉變。石破茂稱，植田和男在周三兩人會談的時候解釋說，貨幣環境仍然非常寬鬆，央行在做出任何調整之前有足夠時間評估政策的影響。石破茂稱，「這也是我的理解」。
每美元兌日圓曾貶值最多0.27%，是10月1日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為0.45%。貶值至146.53日圓，是10月3日146.29日圓後最弱。現報146.55日圓，貶值0.26%。
每百日圓兌港元曾升值最多0.32%，是10月1日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.43%。升值至5.3005，是10月3日5.309後最強。現報5.3004，升值0.31%。
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