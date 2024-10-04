moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升10日 貨幣結餘不變

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連升10日，升1.64點子至4.5%，是7月31日後最高，當日報4.51637%。對上一次連升10日是2023年9月19日，當日拆息報5.25732%。

港元現報7.7662元貶值20點子，曾貶值最多37點子，報7.7679元，亦曾升值最多2點子，報7.764元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為447.75億元，與上日相同，總結餘是10月2日後最低。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升7.52點子至5.35357%，是9月30日後最高；1星期HIBOR跌0.32點子至4.97381%，是10月2日後最低；2星期HIBOR跌5.37點子至4.82179%，是10月2日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.3點子至4.51066%，是8月1日後最高；6個月期HIBOR跌0.5點子至4.2%，是10月2日後最低；12個月期HIBOR跌2.55點子至4.0278%，是10月2日後最低。

美元指數現報101.909貶值0.08點或0.08%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6154%，終止單日收窄，利差是2024年3月26日後最窄，當日差距為-0.5801%。

對上一次終止單日收窄，是2024年9月20日，當日利差報-1.3262%。

其他報道

鄭志剛上周辭CEO後 K11新公司成立 新世界張之杰任董事 登記地址為家辦

內地旅客昨轉錄淨出境 10月1日後首次

匯控嚴控成本 據報取消部分內部活動並限制出差

藥明康德據報擬出售製藥業務 藥明生物擬出售生產設施

東亞料恒指面臨更大回調風險

石破茂稱與央行立場一致 日圓升值

市建局據報尋求60億元銀團貸款

香港PMI回升至50 見5個月高 營商環境穩定