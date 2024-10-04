港元現報7.7662元貶值20點子，曾貶值最多37點子，報7.7679元，亦曾升值最多2點子，報7.764元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為447.75億元，與上日相同，總結餘是10月2日後最低。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升7.52點子至5.35357%，是9月30日後最高；1星期HIBOR跌0.32點子至4.97381%，是10月2日後最低；2星期HIBOR跌5.37點子至4.82179%，是10月2日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.3點子至4.51066%，是8月1日後最高；6個月期HIBOR跌0.5點子至4.2%，是10月2日後最低；12個月期HIBOR跌2.55點子至4.0278%，是10月2日後最低。

美元指數現報101.909貶值0.08點或0.08%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6154%，終止單日收窄，利差是2024年3月26日後最窄，當日差距為-0.5801%。

對上一次終止單日收窄，是2024年9月20日，當日利差報-1.3262%。

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