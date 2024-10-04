在十項指標當中，香港獲最高分數的三項分別是「國際貿易」、「市場准入」及「市政公用基礎設施服務」。在三個維度當中，香港在「辦事效率」維度的總體得分是78.52，排名第5。

政府發言人表示，該報告肯定香港作為國際貿易中心的地位，擁有簡單清晰的市場准入法規，亦有穩定、高效的公用基建和服務。當中，香港對推展國際服務貿易的限制甚少，而在與公司註冊相關的資訊提供和法規方面亦擁有良好做法。該報告充分顯示香港作為「超級聯繫人」及「超級增值人」的角色。是把全球企業「引進來」、服務內地企業向世界「走出去」的雙向門戶。

發言人續指，有關報告未有充分考慮一些香港營商環境便利的要素，例如實施普通法、法治優良、保障性別平等等。政府會繼續與世銀保持密切溝通，更全面說明香港的情況和便利營商的政策措施，並積極提出建議，以完善該報告的調研編製方法。

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