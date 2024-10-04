摩根資產管理首席亞洲市場策略師許長泰在彭博電視採訪中指出，目前的焦點轉向消費者在黃金周假期中的表現，以及政府如何跟進推出更多財政支持措施，「這將是維持目前漲勢的關鍵因素」。

恒指今早低開98點，高位升537點，低位跌288點，高低波幅826點。上升股份比例為47.42%，下跌為23.27%，無升跌為29.3%。

恒指半日升396點或1.79%，報22509點，大市成交金額1450億元；國指升163點或2.07%，報8077點。恒生科技指數收報5156點，升3.57%。

藍籌股成交金額669.73億元，佔大市成交46.18%；科指成份股成交金額385.09億元，佔大市成交26.55%；國指成份股成交金額546.76億元，佔大市成交37.7%。

24隻雙櫃台股，總成交1.77億元人民幣，相當於約1.95億港元，佔大市成交的0.13%。

窩輪及牛熊證成交金額增加11.24%，至98.48億元，佔大市成交6.79%。牛熊證成交金額62.86億元，增加11.98%；窩輪成交金額35.62億元，增加9.97%。

藍籌64隻升，18隻下跌，0隻無升跌。中芯國際（0981）升21.51%，收報25.7元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌8.14%，收報104.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是中芯國際（0981）創52周高，見26.15元，收報25.7元，升21.51%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報54.6元，跌0.27%。

恒指續高於主要平均線。科指50天線(3647.26點)升穿250天線(3642.84點)。

傳安達臣道首置盤缺數條鋼筋 長實（1113）：紮鐵及鋼筋工序尚在進行中 正責成顧問團隊處理。收報35.5元，升1.14%。

新世界（0017）過去7年 租金收入倍增銀行融資額度大減。收報9.33元，跌0.64%。

匯控（0005）嚴控成本 據報取消部分內部活動並限制出差。匯控前行政總裁祈耀年現身匯豐中環總行，與香港同事道別。匯豐搵梁朝偉做代言人，出任「香港財富大使」。收報69.3元，跌0.14%。

藥明康德（2359）據報擬出售製藥業務。收報69.95元，升16.29%。

藥明生物（2269）擬出售生產設施。收報21.25元，升13.39%。

新奧能源（2688）綠債、貸款獲標普深綠評級。收報61.55元，升0.08%。

港灣數字（0913）：恒大證券明起不再擔任公司投資經理。收報0.33元，升17.86%。

尚晉（2528）新簽UFC GYM健身中心落戶澳門。收報0.25元，無升跌。

叙福樓（1978）旗下特許經營品牌挽肉與米再開第二間分店，選址尖沙咀。收報0.45元，無升跌。

和黃醫藥（0013）創新藥呋喹替尼料10月中起首在港應用。收報33.2元，升6.24%。

澳門國慶檔期第二天錄入境旅客歷來最高紀錄，達16.61萬入次。

濠賭股

新濠國際發展（0200）收報5.22元，跌1.32%。

美高梅中國（2282）收報12.24元，升0.33%。

澳博（0880）收報3.01元，升1.01%。

永利澳門（1128）收報6.9元，跌0.86%。

銀河娛樂（0027）收報39.8元，升1.53%。

金沙中國（1928）收報20.25元，升1.25%。

溫州康寧（2120）上季住院平均每床日總開支跌1.6%。收報14元，升5.42%。

包浩斯（0483）上季同店銷售增1%。收報0.255元，跌5.56%。

中銀香港（2388）推「定息按揭計劃」，提供2年至5年定息期選擇。收報25.45元，升0.39%。

熱炒行業

晶片股

中芯國際（0981）創52周高，見26.15元，收報25.7元，升21.51%。

華虹半導體（1347）創52周高，見26元，收報25.55元，升18.29%。

ASMPT（0522）收報101.2元，升2.48%。

晶門半導體（2878）創52周高，見0.72元，收報0.63元，升55.56%。

康特隆（1912）收報0.077元，升30.51%。

上海復旦（1385）創52周高，見19.94元，收報19.86元，升23.05%。

中電華大科技（0085）收報1.47元，升15.75%。

中資券商

中金（3908）創52周高，見20.85元，收報19.94元，升9.44%。

中信証券（6030）收報28.35元，升8%。

華泰證券（6886）收報19.16元，升7.04%。

中國銀河（6881）創52周高，見10.98元，收報10.46元，升11.75%。

光大證券（6178）創52周高，見12.8元，收報11.98元，升16.76%。

招商證券（6099）收報20.1元，升14.2%。

廣發証券（1776）創52周高，見15.5元，收報14.6元，升4.73%。

破頂股表現

破頂股包括，DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見9.1元，收報8.89元，升1.02%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見128.4元，收報128.1元，升1.67%；香港交易所（80388）創上市新高，見342.4元，收報341.2元，升2.4%；騰訊控股（80700）創上市新高，見434.4元，收報431.8元，升1.98%；比亞迪股份（81211）創上市新高，見276.4元，收報276.4元，升2.07%；長城汽車（82333）創上市新高，見14.58元，收報14.4元，升3.75%；美團-W（83690）創上市新高，見193.9元，收報190.6元，升2.36%；恒生Ａ股低碳（3038）創上市新高，見29.94元，收報29.94元，升0.54%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1072.05元，收報1071.8元，跌0.01%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見13.48元，收報13.3元，升1.45%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1151.2元，收報1151.2元，升0.04%；ＧＸ中國－Ｕ（9040）創上市新高，見4.306元，收報4.284元，升1.47%；盈富基金－Ｒ（82843）創上市新高，見21.2元，收報21.1元，升1.74%；恒生Ａ股低碳－Ｒ（83122）創上市新高，見27.24元，收報27.24元，升1.04%；科倫博泰生物（6990）創上市新高，見223.8元，收報214.6元，升7.41%；宜搜科技（2550）創上市新高，見31.5元，收報29.65元，升38.88%；廣聯科技（2531）創上市新高，見16.26元，收報15.94元，升5.01%；康橋悅（2205）創52周高，見0.87元，收報0.87元，升16%；三巽控股（6611）創52周高，見0.305元，收報0.16元，升6.67%；中金（3908）創52周高，見20.85元，收報19.94元，升9.44%；中國銀河（6881）創52周高，見10.98元，收報10.46元，升11.75%；光大證券（6178）創52周高，見12.8元，收報11.98元，升16.76%；廣發証券（1776）創52周高，見15.5元，收報14.6元，升4.73%；丘鈦（1478）創52周高，見5.78元，收報5.6元，升7.9%；信利國際（0732）創52周高，見1.18元，收報1.16元，升2.65%。

破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見542.5元，收報533元，升5.02%；美團（3690）創52周高，見213.4元，收報210.8元，升2.83%；中芯國際（0981）創52周高，見26.15元，收報25.7元，升21.51%；商湯（0020）創52周高，見1.98元，收報1.96元，升10.73%；華虹半導體（1347）創52周高，見26元，收報25.55元，升18.29%；海爾智家（6690）創52周高，見34.35元，收報33.9元，升2.42%；中國人壽（2628）創52周高，見18.08元，收報17.94元，升5.9%；萬洲（0288）創52周高，見6.4元，收報6.28元，升0.48%；招商銀行（3968）創52周高，見45.7元，收報45.55元，升0.44%；中生製藥（1177）創52周高，見4.07元，收報4.02元，升4.15%；信義玻璃（0868）創52周高，見10.64元，收報10.54元，升9.11%；宏橋（1378）創52周高，見13.88元，收報13.66元，升2.4%；華潤萬象生活（1209）創52周高，見38.6元，收報38.3元，升5.66%。

破底股方面

創上市新低，包括交大慧谷（8205）低見0.077元，收報0.22元，跌3.08%。

4隻股份創52周低，包括新興光學（0125）低見0.57元，收報0.57元，跌3.39%；樂氏國際控股（1529）低見0.1元，收報0.1元，跌5.66%；大人國際（1957）低見0.395元，收報0.405元，跌3.57%；盈滙企業控股（2195）低見0.065元，收報0.07元，升1.45%。

異動股

上升異動股，包括，辰興發展（2286）創52周高，見2.5元，收報1.33元，升836.62%；勵時集團（1327）創52周高，見0.425元，收報0.202元，升339.13%；中國再生醫學（8158）收報0.46元，升270.97%；寶新置地（0299）創52周高，見0.69元，收報0.6元，升215.79%；鑫達投資控股（1281）創52周高，見0.54元，收報0.305元，升182.41%；芯成科技（0365）收報0.315元，升131.62%；十方控股（1831）創52周高，見0.6元，收報0.144元，升121.54%；富一國際控股（1470）創52周高，見0.2元，收報0.078元，升110.81%；建成控股（1630）創52周高，見0.19元，收報0.099元，升110.64%；環科國際（0657）創52周高，見0.058元，收報0.038元，升100%；新天地產集團（0760）創52周高，見0.55元，收報0.3元，升89.87%。

下跌異動股，包括，太和控股（0718）創52周高，見0.255元，收報0.101元，跌46.84%；吉星新能源（3395）收報0.25元，跌37.5%；迅捷環球控股（0540）收報0.13元，跌34.67%；恒盛地產（0845）收報0.022元，跌31.25%；國際商業結算（0147）收報0.123元，跌29.71%；中國金融投資管理（0605）收報3.05元，跌29.4%；中國基礎能源（8117）收報0.16元，跌29.2%；博時科創５０（2832）收報12.1元，跌25.17%；鼎豐集團汽車（6878）收報0.113元，跌25.17%；中國新經濟投資（0080）收報0.089元，跌22.61%；首都創投（2324）收報0.46元，跌22.03%。

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