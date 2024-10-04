根據備忘錄，公司與陸毅強同意展開全方位合作，並探索各種機會以繼續營運過往由陸毅強營運的部分美容中心。倘合作得以落實，初步預期集團的客戶群將得以擴大。

亮晴控股旗下的醫美品牌「perFace」今日亦公布，有意接管「舒適堡」部分健身及美容纖體業務，繼續為已購買健身卡、私人教練課堂及美容療程服務之客戶提供餘下服務，並計劃讓客戶於「perFACE」旗下11間醫美中心使用服務，而「舒適堡」健身業務將由集團創辦人及行政總裁符芷晴女士成立的新公司接管，計劃首先開業的將為灣仔京城大廈及旺角荷李活商業中心的兩間健身中心等。

近期perFace品牌非常活躍，包括在上月邀得曾與富商李澤楷相戀的梁洛施（Isabella）任集團代言人，又冠名贊助ViuTV頗受歡迎的真人show「美麗40路」等。

創板股亮晴控股今早升11.11%，報0.7元，成交7.64萬元。

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