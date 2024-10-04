此次合作利用AWS先進的 雲端基礎設施、生成式AI，以及機器學習服務， 旨在推動數字王國虛擬人技術的演進和全球覆蓋，並拓展其在娛樂、 遊戲、醫療保健、禮賓接待和商業應用等多個行業的使用。

「虛擬人Zoey」為數字王國所創造並於2022年推出，AWS雲端服務中的AI全 託管平台「Amazon Bedrock」，提供了推動自主虛擬人技術發展所需的適應性， 憑藉其高性能的基礎模型，Amazon Bedrock顯著提升虛擬人在實時互動中的能力。

此外， 數字王國並使用語音合成服務「Amazon Polly」幫助增強語音輸出，並計劃使用影像分析服務「Ama zon Rekognition」於面部識別和基於視頻的服務。AWS強 大的安全性和合規功能將保護數字王國的數據，強化自主虛擬人平台 的完整性及可延伸性。通過與領先技術顧問公司Slalom合作， 成功協助數字王國在短短九個月內將所有自主虛擬人相關工作轉移至 AWS，從而使公司能夠有效拓展自主虛擬人技術， 以滿足現時全球對實時AI驅動的互動服務所日益增長的需求。

數字王國運用AWS的雲端基礎設施，將解鎖自主虛擬人技術拓展所 需的靈活性和效能。這種可延伸性不僅確保虛擬人技術的未來， 更為其發展開啟了更多可能。藉著將相關技術工作遷移到雲端， 數字王國能以更快的速度、更高的可靠性和更有效的成本以提供自主 虛擬人技術，使禮賓接待、娛樂、醫療保健和其他商業領域的客戶， 能夠無縫地將先進虛擬人整合至營運中。全球各地的企業皆可利用自 主虛擬人技術提供個性化實時互動、精準客戶服務、 增加參與度並提升品牌體驗。無論是提供虛擬禮賓服務、客戶互動支 援，還是沉浸式故事情境，企業現在可更輕鬆利用此強大技術， 根據其獨特所需進行調整並提升營運服務。

數字王國行政總裁謝安表示，與AWS的合作象徵著數字王國 在虛擬人技術發展上的重要里程碑，通過將自主虛擬人技術遷移到雲 端，數字王國不僅提升了技術延伸性及虛擬人的效能表現，還擴大對全球 企業的可及性。AWS的參與為技術推動突破扮演重要的角色， 使公司能夠為客戶及其受眾創造更加沉浸和互動的體驗； 此次合作也將使數字王國與全球最大獨立機場貴賓室網絡的環亞集團（P laza Premium Group）的協作上， 為全球禮賓接待和旅遊業建立新的行業標準。

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