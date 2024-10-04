美國最近公布的經濟數據不俗，9月服務業擴張速度達到去年初以來最快，失業救濟數據顯示企業裁員有限，但美股表現牛皮。香港奧國經濟學院院長王弼認為，美國經過聯儲局最近一次大幅減息之後，市場對於美國經濟向好或衰退，以及減息會否令通脹重臨，都未有共識，因此股市仍在尋找方向導致表現牛皮。
目前美股面對另一風險是地緣政治局勢緊張，王弼表示，從來不知地緣政治幾時爆發，但近年每當油價跌至每桶60美元，都有突發事情發生帶動回升。從經濟層面，OPEC認為油價有機會跌至每桶50美元，反映美國經濟存在衰退風險。
近期港股飈升，王弼表示，急升由資金湧入推動，相信不會太快完結，但經過首階段從低位大升後，希望上升速度減慢，避免來得快去得快，而期待後續會有政策推動實體經濟以支持股市繼續做好。
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