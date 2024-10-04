香港人「擇日」搬屋都有講究，Lalamove統計發現，大部分適宜搬遷吉日當日，甚至吉日的前後，以5.5噸貨車或9噸貨車用作運送大量傢俬的訂單數量都較同月日均訂單多。除咗「趨吉」亦會「避凶」，農曆7月即使有適宜搬遷吉日，訂單數量未見明顯增加，農曆7月14盂蘭節當天以及之後幾日，訂單數量更錄得明顯下降。
Lalamove統計今年6至9月訂單數目，發現過去27個適宜搬遷的吉日當中，18天收到以5.5噸貨車或9噸貨車用作搬家的訂單數量，高於同月嘅日均平均值高，更佔超過整體吉日訂單數量的65%。
Lalamove統計又發現，除咗吉日訂單明顯較多，吉日前兩至三天訂單亦比較多，特別是油尖旺區訂單，相信是因為裝修師傅趕及在吉日前「交樓」，call車運送材料，推高用車需求。
此外，農曆七月10個吉日中，以5.5噸車或9噸車用作搬家的訂單數目均低於其他月份的搬家吉日的日均訂單量；訂單數目最少的一天，更較該月日均訂單量少近三成。農曆7月前最後2個搬家吉日的訂單數量係統計期內最多，其中一天吉日訂單量，更比同月日均接獲的訂單高出近兩成，反映唔少港人務求安心仍會趕及農曆七月前搬家。
Lalamove母企拉拉科技幾日前亦再遞表申請上市，唔知公司又有冇「擇日」入紙？
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