本報以往曾報道，在2020年前光大證券（香港）銷售董事陳昌義過檔中國恒大（3333）旗下的恒大證券後，一眾由陳昌義擔任執董或投資經理團隊的公司亦跟隨過檔，與恒大證券訂立為期約3年的投資管理協議，並紛紛終止與光大證券的投資經理協議。

而根據證監會公開資料顯示，陳昌義最迎在2024年10月1日已離任恒大證券。隨之這批公司亦陸續公布，獲恒大證券通知終止其投資經理協議。

據資料紀錄，首都創投、港灣數字、中國投融資、中國創新投資及中國新經濟投資多在2020年11月底終止與光大證券當時的投資管理協議，並轉投恒大證券懷抱，委任恒大證券為投資經理。另資本界金控則在2021年12月1日轉投恒大證券。

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