屋宇署表示，八月下旬接獲舉報，指安達臣道一地盤正進行的上蓋工程有部分結構的鋼筋未有依照《建築物條例》（第123章）標準安裝。署方自九月初先後四次派員到地盤視察地盤工序、工程質素及地盤安全等。在9月26日的視察中，署方人員發現地盤第3座第29樓正在進行鋼筋屈紮工序，當中有六條橫樑的鋼筋配置較批准圖則的要求為少，但整體建築物沒有明顯危險。

報告須獲屋宇署滿意才可復工

屋宇署指，由於當日註冊結構工程師代表及註冊承建商代表均未能即時提供合理解釋，屋宇署人員於翌日召見項目註冊結構工程師，並要求對方提交詳細調查及糾正工程報告。項目整個地盤已於九月二十八日起停工，以便進行署方要求的調查。除詳細調查及糾正工程報告外，署方亦已要求提交加強地盤監督的建議。只有在這些報告和建議遞交後並獲署方表示滿意，整個地盤才可復工。

屋宇署檢視同一承建商的其他工程

屋宇署又指，正檢視由同一承建商負責的其他七個私人發展項目上蓋工程，會加強地盤巡查，檢視地盤安全及工程質素。

上述8個私人發展項目當中，有4個是承接去年11月從一般承建商註冊中除名的精進建築工程有限公司的項目。今次涉事的註冊承建商是另一獨立註冊的承建商。在屋宇署的註冊制度下，註冊承建商必須有合適的獲授權簽署人負責監督工程，而該註冊承建商的獲授權簽署人並非精進建築工程有限公司於去年續期申請過程中被除名的獲授權簽署人。曾被除名的獲授權簽署人除非再通過承建商註冊事務委員會的面試及審議，否則不能代表註冊承建商就《建築物條例》行事。

安達臣道發展項目共有六幢多層住宅大樓，其中三幢（第1、2及3座）樓高36層，其餘三幢（第5、6及7座）樓高27層，該六幢大樓正進行上蓋工程，已完成的混凝土結構樓層由22層至29層不等。此外，該發展項目亦將會興建九幢單層獨立屋。

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