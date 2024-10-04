恒指以近高位收市，曾高見22742.36點，是2022年3月1日後最高。國指亦曾高見8161.95點，是2022年2月24日8219.8點後最高。三大指數收市均創至少兩年半收市新高。

全周計，三大指數連升第三周，升幅均逾一成，齊創9月27日後最大升幅，當中升幅最多的是科指升17.3%。

恒指今早低開98點，高位升628點，低位跌288點，高低波幅918點。上升股份比例為58.28%，下跌為22.91%，無升跌為18.79%。

恒指收市升623點或2.82%，報22736點，大市成交金額2615億元，較上日減少15.73%，是9月25日2548.45億元成交後最少；國指升242點或3.06%，報8156點。恒生科技指數收報5227點，升4.99%。

藍籌股成交金額1319.85億元，佔大市成交50.47%；科指成份股成交金額760.16億元，佔大市成交29.06%；國指成份股成交金額1086.17億元，佔大市成交41.53%。

24隻雙櫃台股，總成交2.6億元人民幣，相當於約2.86億港元，佔大市成交的0.11%。

窩輪及牛熊證成交金額增加41.27%，至125.06億元，佔大市成交4.78%。牛熊證成交金額76.5億元，增加36.28%；窩輪成交金額48.56億元，增加49.9%。

藍籌73隻升，7隻下跌，2隻無升跌。中芯國際（0981）升29.31%，收報27.35元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌7.97%，收報105.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）創52周高，見28.05元，收報28元，升29.63%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報54.55元，跌0.37%。

恒指續高於主要平均線。科指50天線(3648.67點)升穿250天線(3643.12點)。

三大指數表現

恒指曾升最多2.84%，是10月2日後最大升幅，當日升幅為7.26%。高見22742.36點，是2022年3月1日22937.56點後最高。今日收市報22736.87點，是2022年3月1日後收市新高，當日報22761.71點。

科指曾升最多5.13%，是10月2日後最大升幅，當日升幅為10.54%。高見5233.98點，是10月2日5252.53點後最高。今日收市報5227.13點，是2022年2月23日後收市新高，當日報5299.24點。

國指曾升最多3.13%，是10月2日後最大升幅，當日升幅為8.48%。高見8161.95點，是2022年2月24日8219.8點後最高。今日收市報8156.5點，是2022年2月23日後收市新高，當日報8317.22點。

一周表現

恒指本周累升10.2%或2104點，升幅是9月27日後最大，當時收市升幅為13%；恒指連升3周，對上一次連升3周，是8月23日；本周表現最佳的是中芯國際（0981），累升47.36%，其次為阿里健康（0241）及藥明生物（2269），分別升35.92%及34.23%。而表現最差的是新世界發展（0017），累跌6.22%，其次為申洲國際（2313）及東方海外（0316），分別跌5.87%及5.74%。

國指本周累升11.73%或856點，升幅是9月27日後最大，當時收市升幅為14.39%；國指連升3周，對上一次連升3周，是8月23日；本周表現最佳的是中芯國際（0981），累升47.36%，其次為美團（3690）及中國人壽（2628），分別升29.65%及24.35%。而表現最差的是申洲國際（2313），累跌5.87%，其次為極兔速遞（1519）及農業銀行（1288），分別升0.15%及1.86%。

科指本周累升17.38%或773點，升幅是9月27日後最大，當時收市升幅為20.23%；科指連升3周，對上一次連升3周，是8月23日；成份股全升，本周表現最佳的是東方甄選（1797），累升63.11%，其次為中芯國際（0981）及華虹半導體（1347），分別升47.36%及47.21%。而表現最差的是聯想（0992），累升2.01%，其次為同程旅行（0780）及小鵬（9868），分別升5.66%及6.35%。

午後消息股表現

數字王國（0547）與亞馬遜網絡服務合作 將自主虛擬人技術遷移至雲端。收報0.45元，升12.5%。

亮晴控股（8603）旗下「perFace」接管舒適堡部分健身及美容纖體業務。收報0.72元，升14.29%。

今早及隔晚消息股表現

傳安達臣道首置盤缺數條鋼筋 長實（1113）：紮鐵及鋼筋工序尚在進行中 正責成顧問團隊處理。收報35.55元，升1.28%。

新世界（0017）過去7年 租金收入倍增銀行融資額度大減。收報9.34元，跌0.53%。

匯控（0005）嚴控成本 據報取消部分內部活動並限制出差。匯控前行政總裁祈耀年現身匯豐中環總行，與香港同事道別。匯豐搵梁朝偉做代言人，出任「香港財富大使」。收報70元，升0.86%。

藥明康德（2359）據報擬出售製藥業務。收報67.1元，升11.55%。

藥明生物（2269）擬出售生產設施。收報21.45元，升14.46%。

新奧能源（2688）綠債、貸款獲標普深綠評級。收報62.1元，升0.98%。

港灣數字（0913）：恒大證券明起不再擔任公司投資經理。收報0.325元，升16.07%。

尚晉（2528）新簽UFC GYM健身中心落戶澳門。收報0.28元，升12%。

叙福樓（1978）旗下特許經營品牌挽肉與米再開第二間分店，選址尖沙咀。收報0.445元，跌1.11%。

和黃醫藥（0013）創新藥呋喹替尼料10月中起首在港應用。收報33.55元，升7.36%。

澳門國慶檔期第二天錄入境旅客歷來最高紀錄，達16.61萬入次。

濠賭股

新濠國際發展（0200）收報5.27元，跌0.38%。

美高梅中國（2282）收報12.18元，跌0.16%。

澳博（0880）收報3.02元，升1.34%。

永利澳門（1128）收報7.1元，升2.01%。

銀河娛樂（0027）收報39.6元，升1.02%。

金沙中國（1928）收報20.5元，升2.5%。

溫州康寧（2120）上季住院平均每床日總開支跌1.6%。收報13.6元，升2.41%。

包浩斯（0483）上季同店銷售增1%。收報0.26元，跌3.7%。

中銀香港（2388）推「定息按揭計劃」，提供2年至5年定息期選擇。收報25.55元，升0.79%。

內房

中海外（0688）收報17.56元，升0.11%。

龍湖（0960）收報16.96元，跌0.12%。

華潤置地（1109）收報29.95元，升0.67%。

非藍籌內房

合景泰富（1813）收報0.8元，跌3.61%。

綠城中國（3900）收報10.22元，升3.55%。

寶龍地產（1238）收報0.88元，跌1.12%。

萬科（2202）收報11元，跌7.25%。

融創（1918）收報3.52元，跌3.03%。

禹洲（1628）收報0.232元，跌14.07%。

佳兆業（1638）收報0.5元，升1.01%。

新城發展（1030）收報3.03元，跌5.02%。

龍光地產（3380）收報1.3元，升4.84%。

世茂集團（0813）收報2.14元，升3.88%。

雅居樂（3383）收報1.7元，升3.66%。

時代中國（1233）收報0.62元，升3.33%。

奧園（3883）收報0.63元，跌7.35%。

旭輝（0884）收報0.65元，跌2.99%。

富力（2777）收報2.27元，跌7.72%。

融信中國（3301）收報0.91元，跌11.65%。

中國置業（0736）收報0.229元，跌18.21%。

晶片股

中芯國際（0981）創52周高，見27.55元，收報27.35元，升29.31%。

華虹半導體（1347）創52周高，見28.05元，收報28元，升29.63%。

ASMPT（0522）收報100元，升1.27%。

晶門半導體（2878）創52周高，見0.79元，收報0.69元，升70.37%。

康特隆（1912）創52周高，見0.138元，收報0.117元，升98.31%。

海亮國際（2336）收報0.135元，升98.53%。

上海復旦（1385）創52周高，見20.8元，收報20.4元，升26.39%。

中電華大科技（0085）收報1.63元，升28.35%。

中資券商

中金（3908）創52周高，見20.85元，收報19.86元，升9%。

中信証券（6030）收報27.85元，升6.1%。

華泰證券（6886）收報19.8元，升10.61%。

中國銀河（6881）創52周高，見10.98元，收報10.18元，升8.76%。

光大證券（6178）創52周高，見12.8元，收報11.78元，升14.81%。

招商證券（6099）收報20.15元，升14.49%。

廣發証券（1776）創52周高，見15.5元，收報14.96元，升7.32%。

破頂股表現

破頂股包括，中國財險（2328）創上市新高，見13.48元，收報13.44元，升5.83%；攜程（9961）創上市新高，見545.5元，收報543元，升7%；DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見9.1元，收報8.6元，跌2.27%；國聯證券（1456）創上市新高，見7.14元，收報7.14元，升27.05%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見128.8元，收報128.8元，升2.22%；康方生物（9926）創上市新高，見75元，收報74.4元，升10.55%；香港交易所（80388）創上市新高，見342.4元，收報341.8元，升2.58%；騰訊控股（80700）創上市新高，見434.4元，收報433.6元，升2.41%；比亞迪股份（81211）創上市新高，見278.2元，收報277.4元，升2.44%；長城汽車（82333）創上市新高，見14.58元，收報14.56元，升4.9%；美團-W（83690）創上市新高，見194元，收報194元，升4.19%；ＰＰ中國基石（2803）創上市新高，見9.73元，收報9.73元，升2.21%；恒生Ａ股低碳（3038）創上市新高，見30.44元，收報30.36元，升1.95%；中銀大灣氣候（3129）創上市新高，見10.36元，收報10.36元，升1.17%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1072.1元，收報1072.05元，升0.01%；Ａ嘉實生活科技（3155）創上市新高，見54.02元，收報54.02元，升3.76%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見13.48元，收報13.41元，升2.29%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1151.2元，收報1150.7元，無升跌；ＧＸ中國－Ｕ（9040）創上市新高，見4.36元，收報4.358元，升3.22%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見564.5元，收報564.5元，升0.01%；ＰＰ中國基石－Ｕ（9803）創上市新高，見1.25元，收報1.25元，升1.63%；盈富基金－Ｒ（82843）創上市新高，見21.32元，收報21.32元，升2.8%；恒生Ａ股低碳－Ｒ（83122）創上市新高，見27.56元，收報27.56元，升2.23%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見57.2元，收報57.1元，升0.92%；中銀大灣氣候－Ｒ（83403）創上市新高，見9.415元，收報9.415元，升1.29%；康橋悅（2205）創52周高，見0.87元，收報0.87元，升16%；三巽控股（6611）創52周高，見0.305元，收報0.148元，跌1.33%；中金（3908）創52周高，見20.85元，收報19.86元，升9%；中國銀河（6881）創52周高，見10.98元，收報10.18元，升8.76%；光大證券（6178）創52周高，見12.8元，收報11.78元，升14.81%；廣發証券（1776）創52周高，見15.5元，收報14.96元，升7.32%；丘鈦（1478）創52周高，見5.78元，收報5.75元，升10.79%；信利國際（0732）創52周高，見1.21元，收報1.21元，升7.08%。

破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見545.5元，收報543元，升7%；美團（3690）創52周高，見213.8元，收報213.4元，升4.1%；小米（1810）創52周高，見24.75元，收報24.55元，升2.08%；中芯國際（0981）創52周高，見27.55元，收報27.35元，升29.31%；金山軟件（3888）創52周高，見32.15元，收報32.05元，升7.91%；商湯（0020）創52周高，見2.15元，收報2.12元，升19.77%；華虹半導體（1347）創52周高，見28.05元，收報28元，升29.63%；海爾智家（6690）創52周高，見34.6元，收報34.45元，升4.08%；友邦（1299）創52周高，見74.6元，收報74.55元，升3.9%；中國人壽（2628）創52周高，見18.34元，收報18.28元，升7.91%；萬洲（0288）創52周高，見6.4元，收報6.36元，升1.76%；招商銀行（3968）創52周高，見46.45元，收報46.4元，升2.32%；中生製藥（1177）創52周高，見4.16元，收報4.15元，升7.51%；比亞迪（1211）創52周高，見306.6元，收報305.6元，升2.21%；信義玻璃（0868）創52周高，見11.06元，收報10.86元，升12.42%；宏橋（1378）創52周高，見13.88元，收報13.7元，升2.7%；康師傅（0322）創52周高，見12.16元，收報12.16元，升1.33%；華潤萬象生活（1209）創52周高，見38.95元，收報38.1元，升5.1%。

破底股方面

3隻股份創上市新低，包括INFINITY L&T（1442）低見0.21元，收報0.221元，升1.38%；大洋集團（1991）低見0.093元，收報0.095元，跌19.49%；交大慧谷（8205）低見0.077元，收報0.216元，跌4.85%。

11隻股份創52周低，其中十隻包括，新興光學（0125）低見0.57元，收報0.59元，無升跌；永發置業（0287）低見3.45元，收報3.45元，無升跌；金石資本集團（1160）低見0.216元，收報0.216元，跌0.92%；樂氏國際控股（1529）低見0.097元，收報0.098元，跌7.55%；B & D STRATEGIC（1780）低見0.66元，收報1.38元，跌13.21%；大人國際（1957）低見0.395元，收報0.4元，跌4.76%；盈滙企業控股（2195）低見0.065元，收報0.073元，升5.8%；黎氏企業（2266）低見0.25元，收報0.295元，跌3.28%；盈利時（6838）低見0.45元，收報0.46元，跌6.12%；超人智能（8176）低見0.19元，收報0.19元，跌5%。

異動股

上升異動股，包括，辰興發展（2286）創52周高，見2.5元，收報1.21元，升752.11%；芯成科技（0365）創52周高，見0.66元，收報0.63元，升363.24%；宏光半導體（6908）創52周高，見1.78元，收報1.6元，升285.54%；勵時集團（1327）創52周高，見0.425元，收報0.146元，升217.39%；寶新置地（0299）創52周高，見0.69元，收報0.41元，升115.79%；鑫達投資控股（1281）創52周高，見0.54元，收報0.23元，升112.96%；十方控股（1831）創52周高，見0.6元，收報0.135元，升107.69%；順風清潔能源（1165）創52周高，見0.075元，收報0.061元，升103.33%；新天地產集團（0760）創52周高，見0.55元，收報0.32元，升102.53%；中國再生醫學（8158）收報0.247元，升99.19%；海亮國際（2336）收報0.135元，升98.53%。

下跌異動股，包括，太和控股（0718）創52周高，見0.255元，收報0.091元，跌52.11%；中國金融投資管理（0605）收報2.38元，跌44.91%；首都創投（2324）收報0.365元，跌38.14%；恒盛地產（0845）收報0.02元，跌37.5%；博時科創５０（2832）收報10.67元，跌34.01%；國際商業結算（0147）收報0.122元，跌30.29%；中國金石（1380）收報0.171元，跌28.75%；迅捷環球控股（0540）收報0.144元，跌27.64%；吉星新能源（3395）收報0.29元，跌27.5%；中國基礎能源（8117）收報0.168元，跌25.66%；朗詩（0106）收報0.04元，跌21.57%。

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