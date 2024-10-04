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財經花生︱CLS Holidays再推「盲盒旅行團」 6天團1.08萬元起 目的地、航空公司全部未知

主打「話題式旅遊」的 CLS Holidays 再有新搞作。繼首個「盲盒旅行團」後，CLS Holidays再推出第二團「盲盒旅行團」，除了目的地外，今次連航空公司亦保持神秘。該公司表示，只會在出發前2至3天向參加者發送「執衫清單」，以保證團友外遊時不會「著錯衫」。

CLS Holidays 早前推出首個「盲盒旅行團」，每位團費4888元，即可享受馬爾代夫的陽光與海灘，更有歌手周國賢以及幾位旅遊達人同團。相隔約1個月，CLS Holidays再推出「盲盒旅行團」第二團。

CLS Holidays現時只公布第二盒盲盒旅行團旅遊日期為12月26日至31日，人數上限20人，6天團每位索價10,888元起（大小同價），包來回機票連23KG行李、3至4星酒店住宿、早及晚餐餐飲（午餐需自費），有導遊，有觀光行程，有自由活動時間，團費亦已包旅遊業監管局印花。如單人報名就需補 1,220 元差價升級至單人房，或等待同性同房，但不保證。

要留意的是，是次團費不包括稅項，成團後繳交約 2,600 元稅項。團費亦不包括保險，客人出發前宜自行購買全球保，或由旅行團代買。有意報名的人士，可 Whatsapp +852 6596 6835 查詢。

 

 

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