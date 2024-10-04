這是證監會首次向有關當局尋求協助，以將一名因觸犯《證券及期貨條例》所訂罪行而被通緝的逃犯名列於國際刑警組織的紅色通緝令和將該逃犯移交到香港。
陳倩螢涉嫌曾與葉志輝、劉家榮、蘇龍影及其他人士串謀，參與一項被指稱涉及萬成金屬包裝股份的「唱高散貨」計劃。葉志輝、劉家榮及蘇龍影早前在區域法院被控與陳倩螢相同的罪行，而針對葉志輝、劉家榮及蘇龍影的法律程序仍在進行。
陳倩螢在證監會於2022年11月9日到其住所進行搜查行動一日後離開香港，從此無法聯繫。裁判官已應證監會的申請，對她發出逮捕手令。她亦名列國際刑警組織的紅色通緝令中。
經進一步調查後，證監會發現陳倩螢身在新加坡。香港律政司向新加坡總檢察署提出申請後，新加坡警察部隊於今年7月18日將她拘捕。她被新加坡一個法院羈押，昨天被移交香港。陳倩螢在今天的法院聆訊中無須答辯，其保釋申請被法院駁回，她被飭令還押看管。案件押後至本月10日進行保釋覆核，以及押後至11月8日以申請移交區域法院審理。
證監會法規執行部執行董事魏弘福表示，此案凸顯其堅決打擊損害香港資本市場的金融罪行，無論犯案者身在何處都會追捕，並就他們所犯的失當行為追究責任，將繼續與本地及國際的有關部門緊密合作，打擊欺詐計劃，並將涉嫌不法分子繩之以法。
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