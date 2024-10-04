這是證監會首次向有關當局尋求協助，以將一名因觸犯《證券及期貨 條例》所訂罪行而被通緝的逃犯名列於國際刑警組織的紅色通緝令和 將該逃犯移交到香港。

陳倩螢涉嫌曾與葉志輝、劉家榮、蘇龍影及其他人士串謀，參與一項 被指稱涉及萬成金屬包裝股份的「唱高散貨」計劃。葉志輝、 劉家榮及蘇龍影早前在區域法院被控與陳倩螢相同的罪行，而針對葉 志輝、劉家榮及蘇龍影的法律程序仍在進行。

陳倩螢在證監會於2022年11月9日到其住所進行搜查行動一日 後離開香港，從此無法聯繫。裁判官已應證監會的申請，對她發出逮 捕手令。她亦名列國際刑警組織的紅色通緝令中。

經進一步調查後，證監會發現陳倩螢身在新加坡。香港律政司向新加 坡總檢察署提出申請後，新加坡警察部隊於今年7月18日將她拘捕 。她被新加坡一個法院羈押，昨天被移交香港。陳倩螢在今天的法院 聆訊中無須答辯，其保釋申請被法院駁回，她被飭令還押看管。案件 押後至本月10日進行保釋覆核，以及押後至11月8日以申請移交 區域法院審理。

證監會法規執行部執行董事魏弘福表示， 此案凸顯其堅決打擊損害香港資本市場的金融罪行，無論犯案者身在 何處都會追捕，並就他們所犯的失當行為追究責任， 將繼續與本地及國際的有關部門緊密合作，打擊欺詐計劃，並將涉嫌 不法分子繩之以法。

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