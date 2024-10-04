本報今日報道傳獲鄭志剛邀請加盟新世界發展（0017）及K11的張之杰，在新世界管理層大地震（9月26日）翌日，旋即開設了一間名為「K11 Concepts管理」的本地私人公司。最新據市場消息指，K11最近將有一批員工離職，包括K11集團高級執行副總裁兼新世界發展集團客戶生態系統高級總監張之杰在內。本報曾向新世界發展查詢，但截稿前未有回覆。
曾任賽馬會業務拓展及市場發展總監的張之杰在2022年加盟新世界及K11，據知情人士指，他是受鄭志剛邀請過檔，以專責K11商場的超級VIP客戶關係。今次張之杰傳出離任，未知是否與鄭志剛撤出新世界核心管理層有關，亦更令人關注往後K11的管理班子變動。
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早在9月26日的新世界管理層大地震中，鄭志剛辭任執行副主席兼行政總裁，改任非執行副主席，市場正密切關注他往後動向，包括由其創辦的K11未來發展。而他在上周亦向新世界發展回購了一系列K11相關的管理公司。
至於K11裁員問題，在早前的業績會上，新世界新任行政總裁馬紹祥曾表示，過去幾年經濟環境都不理想，集團一直務實地從不同方面開源節流，一般行政開支減幅相當大，比上年度減少17%，資本開支更減少23%。至於員工是集團的寶貴資產，暫時未有大規模裁員計劃，但集團會繼續優化內部程序，組織架構會因應市場變化而調整。
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