曾任賽馬會業務拓展及市場發展總監的張之杰在2022年加盟新世界及K11，據知情人士指，他是受鄭志剛邀請過檔，以專責K11商場的超級VIP客戶關係。今次張之杰傳出離任，未知是否與鄭志剛撤出新世界核心管理層有關，亦更令人關注往後K11的管理班子變動。

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早在9月26日的新世界管理層大地震中，鄭志剛辭任執行副主席兼行政總裁，改任非執行副主席，市場正密切關注他往後動向，包括由其創辦的K11未來發展。而他在上周亦向新世界發展回購了一系列K11相關的管理公司。

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至於K11裁員問題，在早前的業績會上，新世界新任行政總裁馬紹祥曾表示，過去幾年經濟環境都不理想，集團一直務實地從不同方面開源節流，一般行政開支減幅相當大，比上年度減少17%，資本開支更減少23%。至於員工是集團的寶貴資產，暫時未有大規模裁員計劃，但集團會繼續優化內部程序，組織架構會因應市場變化而調整。

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