HKVAX宣布，公司正式成為香港第三家受監管的虛擬資產平台，進一步鞏固香港作為全球領先虛擬資產中心的地位。HKVAX在場外交易（OTC）、交易平台及託管服務以外，同時專注於證券型代幣（STO）及實物資產代幣化（RWA）服務，為客戶及合作伙伴提供一站式虛擬資產金融服務，為香港金融科技生態系統注入新動力。

HKVAX聯合創始人兼行政總裁吳煒樑表示，目標是將香港打造成為亞洲乃至全球的STO和RWA中心。他指出，STO和RWA的發展將為傳統金融市場注入新的活力，大幅提升資產流動性，為融資者和投資者創造更多機會。

HKVAX的三大核心業務板塊包括OTC經紀服務，為機構客戶提供深度流動性和優化定價；24/7交易平台，支持全天候交易，並提供客製化的交易工具；全方位資產託管服務，採用多重簽名技術和冷熱錢包分離，提供完善的保險保障。

HKVAX平台亦為專業投資者提供包括STO和RWA等一站式虛擬資產管理服務，如資產代幣化諮詢和技術支持、代幣發行和上市服務、二級市場交易，以及資產託管和管理。

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