moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

HKVAX昨獲證監會發出虛擬資產交易平台牌照

證監會更新虛擬資產交易平台名單，香港虛擬資產交易所有限公司（Hong Kong Virtual Asset Exchange Limited）旗下虛擬資產交易平台香港虛擬資產交易所（HKVAX）於昨日（10月3日）獲發牌。

HKVAX宣布，公司正式成為香港第三家受監管的虛擬資產平台，進一步鞏固香港作為全球領先虛擬資產中心的地位。HKVAX在場外交易（OTC）、交易平台及託管服務以外，同時專注於證券型代幣（STO）及實物資產代幣化（RWA）服務，為客戶及合作伙伴提供一站式虛擬資產金融服務，為香港金融科技生態系統注入新動力。 

HKVAX聯合創始人兼行政總裁吳煒樑表示，目標是將香港打造成為亞洲乃至全球的STO和RWA中心。他指出，STO和RWA的發展將為傳統金融市場注入新的活力，大幅提升資產流動性，為融資者和投資者創造更多機會。

HKVAX的三大核心業務板塊包括OTC經紀服務，為機構客戶提供深度流動性和優化定價；24/7交易平台，支持全天候交易，並提供客製化的交易工具；全方位資產託管服務，採用多重簽名技術和冷熱錢包分離，提供完善的保險保障。 

HKVAX平台亦為專業投資者提供包括STO和RWA等一站式虛擬資產管理服務，如資產代幣化諮詢和技術支持、代幣發行和上市服務、二級市場交易，以及資產託管和管理。

 

其他報道

核數師向審計客戶採購 會財局呼籲加強保障措施

全日沽空金額減27% 比率降至12% 美團沽空減17%

傳OpenAI要求獨家融資 馬斯克：邪惡

財經花生︱CLS Holidays再推「盲盒旅行團」 6天團1.08萬元起 目的地、航空公司全部未知

恒指近高位收市 升623點創兩年半高 成交降至2615億 三大指數全周升逾一成

蘭桂坊銀主舖放售市值1.3億  低年初近五成

屋宇署：安達臣道首置盤橫樑鋼筋配置較圖則少 已要求調查及提交報告

肉肉大米：連續七日送日本進口米 日限100份

陳昌義本月初離任恒大證券

Lalamove：港人搬屋多揀「吉日」

【有片：投資王道】王弼料港股升市不會太快完結 冀後續有政策推動實體經濟

數字王國與亞馬遜網絡服務合作 將自主虛擬人技術遷移至雲端

亮晴控股半日升11% 旗下「perFace」接管舒適堡部分健身及美容纖體業務

半日沽空金額減36% ＸＬ二南方恒科沽空減22%