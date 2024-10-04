報道引述消息人士指，Shein今次主要在歐洲舉行非正式路演，回答大型投資者問題，並測試市場投資偏好。

Shein發言人未有發表評論。

報道又引述消息指，Shein正努力爭取今季啟動上市計劃，但必須先獲得英國金融市場行為監管局（FCA），以及中國證監會批准。

根據路透社之前報道，Shein於6月初向英國市場監管機構秘密提交了文件，展開可能在倫敦上市的程序。該公司去年在一輪融資中估值為660億美元，在美國上市計劃未能實現後，今年早些時候開始考慮在倫敦IPO。

消息指Shein去年11月秘密向美國證券交易委員會（SEC）提交上市申請，同時尋求中國證監會的批准。然而，之前路透報道指，中國證監會今年稍早時通知Shein，由於公司的供應鏈問題，不建議在美國上市。

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