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FSM：內房股價急升或推動境外債權重組 違約債價有望反彈

內地上月公布救市政策，促進房地產市場止跌回穩，帶動內房股價急升。網上投資平台FSMOne環球債券部助理研究經理施家頌認為，對於早前債券已經違約內房發展商，由於大部分重組涉及債轉股方案，股價暴升會改善債券的預期回收價值，有望成為違約內房債價反彈的動力之一。另外，更多境外債權人亦可能推動或加速支持重組方案，令更多內房公司能夠盡快完成境外債重組。

施家頌指，現時已違約內房股價與債價所反映的看法有較大分歧，但在內房進行境外債務重組後，不少債權人本金最終會透過可換股債券，或直接在重組生效後發行新股，若強勢股價能維持現時水平，內房債券最終會趨同於股票的價值。債權人一般會希望盡快取得新股並於市場拋售，以收回更多的本金。

施家頌提醒投資者，部分重組方案的債轉股部分有金額限制，即使全數選擇相關工具亦未必可將本金全部轉換，這些經重組所發行的可換股債券要在未來數年才能陸續轉換成新股，而新股亦可能設有禁售期，期間股價可以大幅回落，因此當中的不確定性仍然較大。

對於未違約但有一定流動性壓力的內房，施家頌指它們配股機會及空間大幅增加，股權融資能力提升有望降低這些發展商在短期債務違約的可能性。

施家頌認為，是次內房政策較7月尾的內容更為廣泛及全面，意味「房住不炒」總基調已成為過去，政策面轉向，務求全方位支持樓市復蘇，確實會帶動購房需求，令供需失衡的格局改善。有望帶動短期銷售表現，正如今年5月推出新政後，6月的百強銷售額按月反彈36%。不過他指出，其後數月卻無以為繼。這些政策的成效仍有待觀察，現階段未能斷言這些政策可否扭轉內房的銷售基本面。

 

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