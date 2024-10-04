該集團指，徵收反補貼稅的決定不具建設性，可能會阻礙歐盟與中國 的經貿關係，最終損害歐洲企業和消費者的利益。

吉利控股支持自由貿易，倡導公平競爭，並嚴格遵守經營所在市場的 一切法規，並將與歐盟地區的合作夥伴共同開發解決方案。

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