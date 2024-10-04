本次比賽的揭幕儀式於香港銅鑼灣聖保祿學校舉行，教育局常任秘書長李美嫦在揭幕致辭中表示，為配合國家「科教興國」戰略，以及支持香港發展為國際創新科技中心，教育局持續在中小學大力推動STEAM教育，普及創新科技學習，加強學生的創新精神，培育創科人才。將人工智能融入教育，能令教學模式和學習體驗產生變化，激發學生的創意思維和解難能力。是次阿里雲與學界協作舉辦校際比賽，不僅能夠提升學生的創科學習體驗，更能促進教育與科技的深度融合，對整體推動教育數字化，有積極意義。

阿里雲國際業務副總裁及亞太北大區總經理劉彬星表示，阿里雲在香港開展業務今年邁向 10 周年，公司一直致力為香港各行各業的數碼轉型作貢獻。香港正發展成為大灣區的創新中心，近年在創科領域的高速發展無疑令人鼓舞，但亦令公司深明加快人才發展步伐的重要性。AI 作為新世代的科技熱點及未來趨勢之一，應被視為一項普及技術，以多元的形式融入到學校的教程中。公司希望透過這次比賽鼓勵全港學校師生應用 AI 技術，在教與學環境中進行探索，讓具備不同能力的學生都能一展所長，實踐創新。阿里雲希望助本港學生培養對科技行業的興趣並成長為香港未來科技創新的主人翁。

比賽由10月1日至10月30日開放予全港所有中學、小學及特殊學校提交作品，比賽結果將於11月13日揭曉，頒獎禮定於今年11月27日舉行。參賽費用全免，獲勝隊伍（獲獎學生及指導老師）將有機會參觀阿里巴巴杭州總部，優勝得獎作品亦有機會在阿里雲香港峰會中展出。此外，所有合資格的參賽者均可獲得由阿里雲頒發的參賽證書。