美國銀行引述EPFR Global數據稱，截至昨天的一周期間，全球新興市場股票型基 金錄得155億美元資金流入，創出歷史第二高， 而中國股市於期內有139億美元資金流入，創紀錄第二高，而今年 以來流入中國股市的資金累計達到1140億美元，