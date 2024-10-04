文章日期：2024年10月4日 19:35
美國銀行引述EPFR Global數據稱，截至昨天的一周期間，全球新興市場股票型基金錄得155億美元資金流入，創出歷史第二高，而中國股市於期內有139億美元資金流入，創紀錄第二高，而今年以來流入中國股市的資金累計達到1140億美元，
數據顯示，於期內，印度獲流入213億美元，但流出巴西的資金達30億美元。按投資產品計，新興市場固定收益於期內流入1億美元，連續第三周獲資金流入。數據統計顯示，在過去18周，新興市場股票基金持續獲得資金流入。
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