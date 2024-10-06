他指，踏入2024年的第四季度，整體市場氣氛顯著改善，恆生指數升至約兩年半高位，過去15個交易日累積上升超過5,600點，升幅33%。九月起至上周五的平均每日成交約1,920億元，較八月日均成交額高出一倍。港股市值亦升至39.4萬億元。以強積金投資為例，有研究機構報告指出，港股九月份的突出表現，令第三季強積金整體回報有超過7%，是近兩年來表現最好的季度。

多項因素都有利市場未來反覆向好。當中，內地早前宣布的多項大力挺經濟的政策措施發揮著關鍵作用。與此同時，市場認為美國減息周期經已啟動，因而對投資的風險胃納增加。不少基金組合因應持倉指標而觸發的入貨需求，加上本港及內地市場的估值非常吸引，都令投資者對後市審慎樂觀。

陳茂波認為，可以預期，市況回升以及投資者審慎看好後市，將推動不少公司加快在港上市的進程，當中包括不少創科企業；同時亦將促成更多企業在港落戶。這趨勢也反映特區政府過去努力提升市場競爭力的工作，正漸見成效。

同時，更多創新型和優質的公司在港上市，將豐富本港上市公司的行業組成結構，並吸引更多聚焦在經濟新增長點及長線投資者對港股市場的興趣。而蓬勃的資本市場，亦會吸引更多優質企業到來，兩者形成良性循環。

今個月底，他亦將率領一個包括金融界和創科界的代表團前往中東，向當地推介香港作為國際金融、貿易和創科中心的最新發展、香港在「一國兩制」下的獨特優勢和功能，以及粵港澳大灣區和共建「一帶一路」倡議的新機遇。