雖然過往的政策反應時間為3-8個月，今次建銀國際預計這一次市場或需要更長的時間如6-12 個月才能逆轉市場的固有預期，並振興房地產和土地市場。

但該行認為，今次估值改善將持續更長時間。「924新政」引發了香港和中國股市的反彈，政治局釋放的信號則刺激了房地產等行業的表現。其覆蓋的開發商股價已經上漲了34%-72%，反映了市場情緒的改善和潛在的基本面改善。雖然基本面復蘇需要時間來觀察，但認為估值重估會先一步發生並將持續更長時間。因此，該行降低淨資產折讓10%-30%，以反映市場情緒改善和其他個股重估因素。

目前，現時行業交易水平在 53%折扣率，0.43 倍市淨率，7.4 倍市盈率和3.6%股息率，仍在較低水平。

建銀國際繼續看好中海外 (0688 去），因其優秀的銷售表現和拿地政策，綠城 (3900 ）因其較快的盈利增長，以及龍湖 （0960）因其新的商業模式。

但建銀國際提醒投資者關注近期的獲利回吐和股權融資活動帶來的風險。 房價下降趨勢持續。百城二手房價格在 9 月份環比下降了0.7%至每平方米14,447元人民幣（下同），相對於8月份的0.71%降幅略有改善，但亦標誌著二手房價格連續第 29 個月下降。

按年來看，二手房價格下降 7.13%，降幅較 8 月份的 6.89%擴大。按城市等級劃分，一線城市的環比降幅進一步加深，從8月份的0.72%降至9月份的0.81%；而二線和三線城市降幅分別擴大 0.02%和收窄 0.08%，至均為0.68%。

市場「以價換量」持續。2024 年 1-9 月，百城二手房價格下降了5.67% 。新房價格按月及按年分別上漲 0.14%及1.85%，達到每平方米16,484 元。