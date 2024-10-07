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歌禮製藥：ITC禁境外生產ASC41和ASC43F進口至美國

歌禮製藥（1672）公布，公司收到美國國際貿易委員會（「ITC」）初步裁定，禁止在美國境外生產的ASC41和ASC43F進口至美國，為期7年（即至2031年）。

2022年12月29日，Viking Therapeutics, Inc.向ITC提出控告，要求ITC禁止公司在美國境外（如中國）生產的候選藥物ASC41和ASC43F進口至美國，用於在美國的臨床開發和商業化。

於今年10月4日，公司收到ITC對該控告的初步裁定（「初裁」）。ITC行政法官(Administrative Law Judge)作出的初裁認為，公司候選藥物ASC41和ASC43F進口至美國違反《1930年關稅法案》（修訂版）第337條。簽發初裁的法官還建議ITC對在美國境外（如中國）生產的ASC41和ASC43F頒布禁令，禁止在美國境外生產的ASC41和ASC43F進口至美國，為期7年（即至2031年），而Viking應按要求報告其候選藥物VK2809的開發進程，這意味着一旦Viking停止開發VK2809，ITC對ASC41和ASC43F的進口禁令將提前解除。

公司認為不會對集團產生任何重大不利影響。公司目前業務如常運作。對該法官的初裁存在異議，正審閱初裁並與其法律顧問討論以評估可採取的措施，包括但不限於要求ITC覆審並推翻初裁。ITC正在對法官提出的上述建議進行審查，預計將於約四個月內作出最終裁決。

ASC41是一款以甲狀腺激素β受體(THRβ)為靶點的自主研發的口服片劑，用於治療非酒精性脂肪性肝炎（NASH)。ASC43F是一款使用以THRβ和法尼醇X受體(FXR)為靶點的自主研發的雙靶點固定劑量複方製劑(FDC)口服片劑，用於治療NASH。

 