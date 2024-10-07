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港股ADR跌88點 夜期低水97點 北水續休 美期跌亞股升

美股向上，港股ADR跌88點或0.39%，報22649點，即月恒指夜期跌234點，報22640點，夜期低水97點。北水續休。國新辦明日舉行新聞發布會，介紹「系統落實一攬子增量政策，扎實推動經濟向上結構向優、發展態勢持續向好」有關情況，並回答記者提問。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.25%，折合報471.93元；阿里巴巴（9988）升1.49%，折合報111.17元；美團（3690）升4.02%，折合報210.84元；匯控（0005）升1.5%，折合報71.22元；建行（0939）升0.9%，折合報6.04元。

道期現跌0.011%；標期現跌0.06%；納期現跌0.09%。日本東證指數現升1.62%；韓國KOSPI指數現升0.51%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.22%。

VIX指數隔晚跌6.24%或1.28點，報19.21點。

紐油現跌0.51%或0.37美元，報74美元；布油現跌0.61%或0.48美元，報77.57美元；金價現跌0.17%或4.53美元，報2649.07美元；LME 銅期貨隔晚升0.78%或77.5美元，報9943.5美元。比特幣現升1.02%或640.84美元，報63262.76美元；美國10年期債息現升0.53%或0.0214厘，報3.9886厘。

今日焦點股份可留意：

歌禮製藥（1672）：ITC禁境外生產ASC41和ASC43F進口至美國。

四環醫藥（0460）︰未來12個月斥不多於5億元回購。

德林控股（1709）旗下家辦擬引入AI數字人服務客戶。

超智能控股（1402）料中期淨虧損擴大至最多約1800萬元。

東方甄選（1797）澄清，無派員抹黑董宇輝以轉移視線。

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲香港10周年校際生成式AI比賽揭幕。

歐盟擬徴中國電動車反補貼稅，吉利（0175）母公司吉利控股：非常失望。

FSM：內房股價急升或推動境外債權重組，違約債價有望反彈。

鄭志剛愛將張之杰傳已離開新世界（0017），上周任K11新公司唯一董事。

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