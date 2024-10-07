美股向上，港股ADR跌88點或0.39%，報22649點，即月恒指夜期跌234點，報22640點，夜期低水97點。北水續休。國新辦明日舉行新聞發布會，介紹「系統落實一攬子增量政策，扎實推動經濟向上結構向優、發展態勢持續向好」有關情況，並回答記者提問。