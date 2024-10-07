恒指今早高開211點或0.94%，報22948點，大市成交金額57億元；國指今早高開87點或1.07%，報8243點。恒生科技指數開市報5298點，升1.36%。上升股份比例為24.62%，下跌為2.49%，無升跌為72.87%。
藍籌70隻升，8隻下跌，4隻無升跌。中芯國際（0981）升8.96%，報29.8元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌1.48%，報120元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股24隻升，5隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）創52周高，見29.8元，開市報29.8元，升8.96%；跌幅最大的是海爾智家（6690）開市報33.8元，跌1.89%。
億騰醫藥溢價75%合併嘉和生物（6998）。創52周高，見3.1元，開市報3.1元，升87.88%。
歌禮製藥（1672）：ITC禁境外生產ASC41和ASC43F進口至美國。開市報1.3元，跌5.11%。
四環醫藥（0460）︰未來12個月斥不多於5億元回購。創52周高，見0.82元，開市報0.82元，升13.89%。
德林控股（1709）旗下家辦擬引入AI數字人服務客戶。無成交，報4.85元。
超智能控股（1402）料中期淨虧損擴大至最多約1800萬元。無成交，報0.3元。
東方甄選（1797）澄清，無派員抹黑董宇輝以轉移視線。開市報27.35元，升5.19%。
阿里巴巴（9988）旗下阿里雲香港10周年校際生成式AI比賽揭幕。開市報114.2元，升0.26%。
歐盟擬徴中國電動車反補貼稅，吉利（0175）母公司吉利控股：非常失望。創52周高，見13.24元，開市報13.24元，升1.85%。
FSM：內房股價急升或推動境外債權重組，違約債價有望反彈。
中海外（0688）開市報17.56元，無升跌。
龍湖（0960）開市報17.3元，升2%。
華潤置地（1109）開市報30.15元，升0.67%。
萬科（2202）開市報11.46元，升4.18%。
融創（1918）開市報3.68元，升4.55%。
佳兆業（1638）開市報0.52元，升4%。
龍光地產（3380）開市報1.37元，升5.38%。
世茂集團（0813）開市報2.3元，升7.48%。
雅居樂（3383）開市報1.8元，升5.88%。
奧園（3883）開市報0.69元，升9.52%。
旭輝（0884）開市報0.68元，升4.62%。
富力（2777）開市報2.38元，升4.85%。
融信中國（3301）開市報1元，升9.89%。
鄭志剛愛將張之杰傳已離開新世界（0017），上周任K11新公司唯一董事。開市報9.47元，升1.39%。
破頂股包括，招商證券（6099）創上市新高，見22元，開市報22元，升9.18%；中國財險（2328）創上市新高，見13.52元，開市報13.52元，升0.6%；國聯證券（1456）創上市新高，見8.18元，開市報8.18元，升14.57%；九方財富（9636）創上市新高，見18.66元，開市報18.66元，升14.9%；小米集團-W（81810）創上市新高，見24.15元，開市報24.15元，升7.81%；美團-W（83690）創上市新高，見195.3元，開市報195.3元，升0.67%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1072.3元，開市報1072.3元，升0.02%；貝克微（2149）創上市新高，見29.2元，開市報29.2元，升2.46%；一脈陽光（2522）創上市新高，見35元，開市報35元，升3.09%；綠城服務（2869）創52周高，見5.37元，開市報5.37元，升4.07%；中金（3908）創52周高，見20.9元，開市報20.9元，升5.24%；華泰證券（6886）創52周高，見20.3元，開市報20.3元，升2.53%；光大證券（6178）創52周高，見12.98元，開市報12.98元，升10.19%；丘鈦（1478）創52周高，見6.11元，開市報6.11元，升6.26%；信利國際（0732）創52周高，見1.22元，開市報1.22元，升0.83%；晶門半導體（2878）創52周高，見0.79元，開市報0.79元，升14.49%；上海復旦（1385）創52周高，見21元，開市報21元，升2.94%；新華保險（1336）創52周高，見30.3元，開市報30.3元，升2.89%；中國再保險（1508）創52周高，見1.14元，開市報1.14元，無升跌；中國太平（0966）創52周高，見15.8元，開市報15.8元，升3.27%；人保集團（1339）創52周高，見4.5元，開市報4.5元，升3.69%；順豐房託（2191）創52周高，見3.14元，開市報3.14元，升0.64%；大連港（2880）創52周高，見0.75元，開市報0.75元，升1.35%；招商局港口（0144）創52周高，見13.68元，開市報13.68元，升1.63%。
破頂指數成份股包括，騰訊（0700）創52周高，見479.8元，開市報479.8元，升0.46%；小米（1810）創52周高，見24.9元，開市報24.9元，升1.43%；中芯國際（0981）創52周高，見29.8元，開市報29.8元，升8.96%；金山軟件（3888）創52周高，見33.15元，開市報33.15元，升3.43%；商湯（0020）創52周高，見2.23元，開市報2.23元，升5.19%；華虹半導體（1347）創52周高，見30.4元，開市報30.4元，升8.57%；吉利（0175）創52周高，見13.24元，開市報13.24元，升1.85%；平保（2318）創52周高，見58.2元，開市報58.2元，升1.57%；中國人壽（2628）創52周高，見18.98元，開市報18.98元，升3.83%；中信（0267）創52周高，見10.14元，開市報10.14元，升3.68%；港交所（0388）創52周高，見388.6元，開市報388.6元，升3.3%；中生製藥（1177）創52周高，見4.19元，開市報4.19元，升0.96%；安踏（2020）創52周高，見107.2元，開市報107.2元，升4.79%；比亞迪（1211）創52周高，見310元，開市報310元，升1.44%；信義玻璃（0868）創52周高，見11.14元，開市報11.14元，升2.58%；宏橋（1378）創52周高，見13.94元，開市報13.94元，升1.75%；翰森製藥（3692）創52周高，見22.8元，開市報22.8元，升5.56%；康師傅（0322）創52周高，見12.5元，開市報12.5元，升2.8%；郵儲銀行（1658）創52周高，見5.39元，開市報5.39元，升2.67%。
異動股
上升異動股，包括，嘉和生物－Ｂ（6998）創52周高，見3.1元，開市報3.1元，升87.88%；天任集團（1429）開市報0.046元，升15%；高山企業（0616）開市報0.169元，升14.97%；九方財富（9636）創上市新高，見18.66元，開市報18.66元，升14.9%；辰興發展（2286）開市報1.39元，升14.88%；龍輝國際控股（1007）開市報0.224元，升14.87%；浙江世寶（1057）創52周高，見3.71元，開市報3.71元，升14.86%；曠逸國際（1683）開市報0.062元，升14.81%。
下跌異動股，包括，如祺出行（9680）開市報21.05元，跌11.74%；祈福生活服務（3686）開市報0.45元，跌10%；力勤資源（2245）開市報6.25元，跌8.89%；歌禮製藥－Ｂ（1672）開市報1.3元，跌5.11%；卡羅特（2549）開市報8元，跌4.53%；神話世界（0582）開市報0.177元，跌4.32%；奇士達（6918）開市報0.201元，跌4.29%；中國通海金融（0952）開市報0.216元，跌3.57%；東吳水泥（0695）開市報1.6元，跌3.03%；老鋪黃金（6181）開市報170.1元，跌2.8%；揚科集團（1460）開市報0.18元，跌2.7%。
其他報道