恒指今早高開211點或0.94%，報22948點，大市成交金額57億元；國指今早高開87點或1.07%，報8243點。恒生科技指數開市報5298點，升1.36%。上升股份比例為24.62%，下跌為2.49%，無升跌為72.87%。