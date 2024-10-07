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港元拆息普遍向上 貨幣結餘不變 兩周息逾半年高

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止10連升，無升跌，報4.5%。

港元現報7.7657元升值11點子，曾貶值最多6點子，報7.7674元，亦曾升值最多30點子，報7.7638元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為447.75億元，與上日相同，總結餘是10月3日後最低。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升11.51點子至5.46869%，是9月30日後最高；1星期HIBOR升8.64點子至5.06024%，是9月27日後最高；2星期HIBOR升10.99點子至4.93167%，是3月26日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.18點子至4.51244%，是8月1日後最高；6個月期HIBOR無升跌，報4.2%，是10月4日後最低；12個月期HIBOR升0.46點子至4.03244%，是10月3日後最高。

美元指數現報102.481貶值0.039點或0.04%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.4602%，連續3日收窄，利差是2024年1月01日後最窄，當日差距為-0.2011%。

對上一次連續3日收窄，是2024年9月24日，當日利差報-0.9472%。

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