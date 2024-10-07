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上交所延長指定交易申報指令時間

上交所延長指定交易申報指令時間，央視引述專家稱，這次的政策只針對新開戶的投資人和更改券商的投資者，和老股民沒關係，這也是網路誤解最大的一點。

上交所昨日公布，決定自10月8日起延長接受指定交易申報指令9:25到9:30這五分鐘的申報時間，減輕交易所系統的負擔。本次政策增加的這5分鐘，券商可以直接向上交所進行指定交易申報，既可以儘早開展股票交易，也可以有效分散交易時段的訂單流量。

央視報道，南開大學金融發展研究院院長田利輝稱，「指定交易申報」不是普通的股票交易，是上交所特有的機制。投資者通過證券公司開戶後，必須先明確指定證券公司作為其委託機構，這個指定的過程，就是指定交易。簡單來說，就是股民開完戶後，透過A券商告訴上交所，我要透過A券商買賣股票。所以，這次的政策只針對新開戶的投資人和更改券商的投資者，和老股民沒關係，這也是網路誤解最大的一點。

近期，市場火爆，尤其是國慶日有大量新開戶的股民，長假結束後，這些新開戶的股民，必須先進行指定交易申報後，才可以在上交所進行後續的股票交易。上交所過去在9:15-9:25接受指定交易申報指令，在9:25-9:30時段內不接受指定交易申報指令，在此期間券商系統會將新股民的指定交易暫存後於9 :30統一提交。這次政策增加的這5分鐘，券商可以直接向上交所進行指定交易申報，既可以儘早開展股票交易，也可以有效分散交易時段的訂單流量，減輕交易所繫統的負擔。

報道引述上交所表示，此次測試是節假日後的例行測試，但在一天交易量超2.5萬億元的情况下，顯得格外重要。隨著市場交易量不斷放大，上交所也在研究進行設備擴容，具體方案也在討論之中。

 

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