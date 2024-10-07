moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股創逾兩年半高 恒指曾越23000關 半日升260點 成交1687億

美國上周五就業數據勝預期，增強美國經濟軟著陸信心，降美減息50點子預期，美元偏強，亞股普遍上升。A股明日十一長後後復市，內地將就增量政策舉行發布會，恒指早段曾升504點，重上23000點關，但其後一度倒跌16點，半日反覆升260點，成交較上日同期16%。三大指數曾創逾兩年半新高。

恒指今早高開211點，高位升504點，低位跌16點，高低波幅522點。上升股份比例為52.14%，下跌為22.08%，無升跌為25.77%。

恒指半日升260點或1.15%，報22997點，大市成交金額1687億元；國指升127點或1.57%，報8284點。恒生科技指數收報5349點，升2.35%。

藍籌股成交金額838.88億元，佔大市成交49.72%；科指成份股成交金額493.4億元，佔大市成交29.24%；國指成份股成交金額686.47億元，佔大市成交40.69%。

24隻雙櫃台股，總成交2.61億元人民幣，相當於約2.86億港元，佔大市成交的0.17%。

窩輪及牛熊證成交金額減少37.16%，至78.58億元，佔大市成交4.65%。牛熊證成交金額44.48億元，減少41.85%；窩輪成交金額34.1億元，減少29.77%。

藍籌58隻升，22隻下跌，2隻無升跌。中芯國際（0981）升17.92%，收報32.25元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌6.25%，收報15.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，7隻下跌。升幅最大的是中芯國際（0981）創52周高，見35元，收報32.25元，升17.92%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報24.5元，跌5.77%。

恒指、科指續高於主要平均線。

北水休市。

三大指數表現

恒指曾升最多2.22%，高見23241.74點，是2022年2月24日23376.37點後最高。連升2日，累計升883.75點，對上一次連升2日是9月25日

科指曾升最多4.29%，高見5451.53點，是2022年2月21日5459.28點後最高。連升2日，累計升371.31點，對上一次連升2日是9月25日。

國指曾升最多2.65%，高見8372.97點，是2022年2月21日8502.55點後最高。連升2日，累計升370.2點，對上一次連升2日是9月13日。

個股表現

億騰醫藥溢價75%合併嘉和生物（6998）。創52周高，見3.25元，收報2.44元，升47.88%。

歌禮製藥（1672）：ITC禁境外生產ASC41和ASC43F進口至美國。收報1.35元，跌1.46%。

四環醫藥（0460）︰未來12個月斥不多於5億元回購。創52周高，見1.02元，收報0.89元，升23.61%。

德林控股（1709）旗下家辦擬引入AI數字人服務客戶。收報4.81元，跌0.82%。

超智能控股（1402）料中期淨虧損擴大至最多約1800萬元。收報0.3元，無升跌。

東方甄選（1797）澄清，無派員抹黑董宇輝以轉移視線。收報24.5元，跌5.77%。

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲香港10周年校際生成式AI比賽揭幕。收報114.8元，升0.79%。

歐盟擬徴中國電動車反補貼稅，吉利（0175）母公司吉利控股：非常失望。創52周高，見13.9元，收報13.74元，升5.69%。

FSM：內房股價急升或推動境外債權重組，違約債價有望反彈。

內房

中海外（0688）收報17.32元，跌1.37%。

龍湖（0960）收報15.9元，跌6.25%。

華潤置地（1109）收報29.15元，跌2.67%。

非藍籌內房

合景泰富（1813）收報0.75元，跌6.25%。

融創（1918）收報3.22元，跌8.52%。

世茂集團（0813）收報1.99元，跌7.01%。

時代中國（1233）收報0.56元，跌9.68%。

旭輝（0884）收報0.6元，跌7.69%。

花樣年（1777）收報0.185元，跌7.5%。

三巽控股（6611）收報0.134元，跌9.46%。

遠洋集團（3377）收報0.49元，跌10.91%。

中駿集團（1966）收報0.3元，跌7.69%。

朗詩（0106）收報0.037元，跌7.5%。

融信中國（3301）收報0.78元，跌14.29%。

明發（0846）收報0.195元，跌7.58%。

鄭志剛愛將張之杰傳已離開新世界（0017），上周任K11新公司唯一董事。收報9.51元，升1.82%。

破頂股表現

破頂股包括，光大證券（6178）創上市新高，見13.08元，收報12.58元，升6.79%；招商證券（6099）創上市新高，見23.2元，收報22.15元，升9.93%；中國財險（2328）創上市新高，見13.98元，收報13.9元，升3.42%；譚木匠（0837）創上市新高，見6元，收報5.9元，升0.17%；力量發展（1277）創上市新高，見1.73元，收報1.69元，升14.19%；國聯證券（1456）創上市新高，見8.18元，收報7.86元，升10.08%；匯聚科技（1729）創上市新高，見4.64元，收報4.59元，升4.79%；賽迪顧問（2176）創上市新高，見1元，收報0.99元，升6.45%；貝殼－Ｗ（2423）創上市新高，見73.5元，收報68.4元，跌1.16%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見128.9元，收報128.2元，跌0.47%；中信建投証券（6066）創上市新高，見16.5元，收報16.2元，升15.38%；申萬宏源（6806）創上市新高，見4.23元，收報4.12元，升24.85%；九方財富（9636）創上市新高，見21.15元，收報17元，升4.68%；康方生物（9926）創上市新高，見77.65元，收報71.05元，跌4.5%；吉利汽車（80175）創上市新高，見12.56元，收報12.54元，升6.45%；香港交易所（80388）創上市新高，見362.2元，收報354.4元，升3.69%；騰訊控股（80700）創上市新高，見439.2元，收報438元，升1.01%；比亞迪股份（81211）創上市新高，見290元，收報290元，升4.54%；小米集團-W（81810）創上市新高，見24.15元，收報23.65元，升5.58%；安踏體育（82020）創上市新高，見97.75元，收報97.75元，升5.22%；中國平安（82318）創上市新高，見54.25元，收報54.15元，升3.54%；長城汽車（82333）創上市新高，見15.04元，收報14.9元，升2.34%；旭輝永升服務（1995）創52周高，見3.06元，收報2.9元，升7.01%；綠城服務（2869）創52周高，見5.45元，收報5.39元，升4.46%；康橋悅（2205）創52周高，見0.89元，收報0.89元，升2.3%；特步（1368）創52周高，見6.96元，收報6.86元，升6.52%；中國動向（3818）創52周高，見0.43元，收報0.425元，升2.41%；SOHO中國（0410）創52周高，見1元，收報0.91元，跌1.09%。

破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見548.5元，收報539.5元，跌0.64%；宏橋（1378）創上市新高，見14.04元，收報13.68元，跌0.15%；騰訊（0700）創52周高，見482.4元，收報478.8元，升0.25%；美團（3690）創52周高，見217元，收報214.6元，升0.56%；小米（1810）創52周高，見26.15元，收報25.9元，升5.5%；中芯國際（0981）創52周高，見35元，收報32.25元，升17.92%；金山軟件（3888）創52周高，見35.55元，收報35.2元，升9.83%；閱文（0772）創52周高，見35.9元，收報34.8元，升0.43%；商湯（0020）創52周高，見2.29元，收報2.17元，升2.36%；華虹半導體（1347）創52周高，見32.75元，收報31.7元，升13.21%；微博－ＳＷ（9898）創52周高，見95.5元，收報92.6元，升9.07%；海爾智家（6690）創52周高，見36.45元，收報35.75元，升3.77%；長和（0001）創52周高，見46.35元，收報45.55元，升0.44%；吉利（0175）創52周高，見13.9元，收報13.74元，升5.69%；國藥（1099）創52周高，見23.6元，收報23.5元，升3.98%；平保（2318）創52周高，見59.55元，收報59.4元，升3.66%；中銀香港（2388）創52周高，見26.25元，收報25.75元，升0.78%；中國人壽（2628）創52周高，見19.92元，收報19.92元，升8.97%；中信（0267）創52周高，見10.82元，收報10.72元，升9.61%；萬洲（0288）創52周高，見6.42元，收報6.39元，升0.47%；招商銀行（3968）創52周高，見47.3元，收報46.8元，升0.86%；中石化（0386）創52周高，見5.47元，收報5.39元，升0.94%；港交所（0388）創52周高，見397.8元，收報388.4元，升3.24%；匯控（0005）創52周高，見71元，收報70.3元，升0.43%；中生製藥（1177）創52周高，見4.25元，收報4.08元，跌1.69%；安踏（2020）創52周高，見107.5元，收報106.2元，升3.81%。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括建發新勝（0731）低見0.121元，收報0.143元，無升跌；聯洋智能控股（1561）低見0.103元，收報0.103元，跌11.21%；大洋集團（1991）低見0.079元，收報0.088元，跌7.37%；天時軟件（8028）低見0.12元，收報0.15元，無升跌。

9隻股份創52周低，包括鱷魚恤（0122）低見0.073元，收報0.082元，升1.23%；新興光學（0125）低見0.57元，收報0.57元，跌3.39%；中國金控（0875）低見1.05元，收報1.05元，跌6.25%；樂氏國際控股（1529）低見0.096元，收報0.101元，升3.06%；大人國際（1957）低見0.39元，收報0.39元，跌2.5%；泰坦能源技術（2188）低見0.275元，收報0.3元，跌1.64%；巨騰國際（3336）低見0.98元，收報0.98元，跌3.92%；盈利時（6838）低見0.445元，收報0.46元，無升跌；超人智能（8176）低見0.175元，收報0.175元，跌7.89%。

異動股

上升異動股，包括，腦洞科技（2203）創52周高，見0.93元，收報0.56元，升321.05%；偉俊集團控股（1013）創52周高，見0.475元，收報0.285元，升247.56%；能源及能量環球（1142）創52周高，見1.11元，收報1.02元，升204.48%；中國再生醫學（8158）創52周高，見0.95元，收報0.72元，升191.5%；QPL INT'L（0243）創52周高，見0.5元，收報0.46元，升120.1%；駿碼半導體（8490）創52周高，見0.55元，收報0.38元，升114.69%；康特隆（1912）創52周高，見0.35元，收報0.238元，升103.42%；航天控股（0031）創52周高，見0.74元，收報0.65元，升91.18%；澳門勵駿（1680）收報0.235元，升88%；香港航天科技（1725）收報2.02元，升83.64%。

下跌異動股，包括，新愛德集團（8412）收報0.5元，跌29.58%；中港石油（0632）收報0.315元，跌29.21%；中國基礎能源（8117）收報0.124元，跌26.19%；十方控股（1831）收報0.1元，跌25.93%；中國油氣控股（0702）收報0.093元，跌25.6%；太和控股（0718）收報0.069元，跌24.18%；鑫達投資控股（1281）收報0.175元，跌23.91%；中國國家文化產業（0745）收報0.151元，跌21.76%；胡桃資本（0905）收報0.32元，跌20%；中國煤層氣（8270）收報0.395元，跌17.71%；華融金控（0993）收報0.35元，跌17.65%。

其他報道

上交所延長指定交易申報指令時間

港元拆息普遍向上 貨幣結餘不變 兩周息逾半年高

永利度假村獲阿聯酋首張賭牌

朱克伯格成全球第二大富豪 身家達2110億美元

高盛上調中國股票評級 料仍有15%-20%升幅

澳新：料內地第3季GDP增4.7% 政策重燃達5%目標希望

日圓貶值見近兩個月最弱 三村淳：正密切關注匯市

「前恒大軍師」任澤平：A股明日料開市即收市 暗示升停板

恒指高開211點 科指升1.3% 中芯升8.9% 嘉和生物升87%

億騰醫藥溢價75%合併嘉和生物

港股ADR跌88點 夜期低水97點 北水續休 美期跌亞股升

歌禮製藥：ITC禁境外生產ASC41和ASC43F進口至美國