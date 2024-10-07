恒指今早高開211點，高位升504點，低位跌16點，高低波幅522點。上升股份比例為52.14%，下跌為22.08%，無升跌為25.77%。

恒指半日升260點或1.15%，報22997點，大市成交金額1687億元；國指升127點或1.57%，報8284點。恒生科技指數收報5349點，升2.35%。

藍籌股成交金額838.88億元，佔大市成交49.72%；科指成份股成交金額493.4億元，佔大市成交29.24%；國指成份股成交金額686.47億元，佔大市成交40.69%。

24隻雙櫃台股，總成交2.61億元人民幣，相當於約2.86億港元，佔大市成交的0.17%。

窩輪及牛熊證成交金額減少37.16%，至78.58億元，佔大市成交4.65%。牛熊證成交金額44.48億元，減少41.85%；窩輪成交金額34.1億元，減少29.77%。

藍籌58隻升，22隻下跌，2隻無升跌。中芯國際（0981）升17.92%，收報32.25元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌6.25%，收報15.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，7隻下跌。升幅最大的是中芯國際（0981）創52周高，見35元，收報32.25元，升17.92%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報24.5元，跌5.77%。

恒指、科指續高於主要平均線。

北水休市。

三大指數表現

恒指曾升最多2.22%，高見23241.74點，是2022年2月24日23376.37點後最高。連升2日，累計升883.75點，對上一次連升2日是9月25日

科指曾升最多4.29%，高見5451.53點，是2022年2月21日5459.28點後最高。連升2日，累計升371.31點，對上一次連升2日是9月25日。

國指曾升最多2.65%，高見8372.97點，是2022年2月21日8502.55點後最高。連升2日，累計升370.2點，對上一次連升2日是9月13日。

個股表現

億騰醫藥溢價75%合併嘉和生物（6998）。創52周高，見3.25元，收報2.44元，升47.88%。

歌禮製藥（1672）：ITC禁境外生產ASC41和ASC43F進口至美國。收報1.35元，跌1.46%。

四環醫藥（0460）︰未來12個月斥不多於5億元回購。創52周高，見1.02元，收報0.89元，升23.61%。

德林控股（1709）旗下家辦擬引入AI數字人服務客戶。收報4.81元，跌0.82%。

超智能控股（1402）料中期淨虧損擴大至最多約1800萬元。收報0.3元，無升跌。

東方甄選（1797）澄清，無派員抹黑董宇輝以轉移視線。收報24.5元，跌5.77%。

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲香港10周年校際生成式AI比賽揭幕。收報114.8元，升0.79%。

歐盟擬徴中國電動車反補貼稅，吉利（0175）母公司吉利控股：非常失望。創52周高，見13.9元，收報13.74元，升5.69%。

FSM：內房股價急升或推動境外債權重組，違約債價有望反彈。

內房

中海外（0688）收報17.32元，跌1.37%。

龍湖（0960）收報15.9元，跌6.25%。

華潤置地（1109）收報29.15元，跌2.67%。

非藍籌內房

合景泰富（1813）收報0.75元，跌6.25%。

融創（1918）收報3.22元，跌8.52%。

世茂集團（0813）收報1.99元，跌7.01%。

時代中國（1233）收報0.56元，跌9.68%。

旭輝（0884）收報0.6元，跌7.69%。

花樣年（1777）收報0.185元，跌7.5%。

三巽控股（6611）收報0.134元，跌9.46%。

遠洋集團（3377）收報0.49元，跌10.91%。

中駿集團（1966）收報0.3元，跌7.69%。

朗詩（0106）收報0.037元，跌7.5%。

融信中國（3301）收報0.78元，跌14.29%。

明發（0846）收報0.195元，跌7.58%。

鄭志剛愛將張之杰傳已離開新世界（0017），上周任K11新公司唯一董事。收報9.51元，升1.82%。

破頂股表現

破頂股包括，光大證券（6178）創上市新高，見13.08元，收報12.58元，升6.79%；招商證券（6099）創上市新高，見23.2元，收報22.15元，升9.93%；中國財險（2328）創上市新高，見13.98元，收報13.9元，升3.42%；譚木匠（0837）創上市新高，見6元，收報5.9元，升0.17%；力量發展（1277）創上市新高，見1.73元，收報1.69元，升14.19%；國聯證券（1456）創上市新高，見8.18元，收報7.86元，升10.08%；匯聚科技（1729）創上市新高，見4.64元，收報4.59元，升4.79%；賽迪顧問（2176）創上市新高，見1元，收報0.99元，升6.45%；貝殼－Ｗ（2423）創上市新高，見73.5元，收報68.4元，跌1.16%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見128.9元，收報128.2元，跌0.47%；中信建投証券（6066）創上市新高，見16.5元，收報16.2元，升15.38%；申萬宏源（6806）創上市新高，見4.23元，收報4.12元，升24.85%；九方財富（9636）創上市新高，見21.15元，收報17元，升4.68%；康方生物（9926）創上市新高，見77.65元，收報71.05元，跌4.5%；吉利汽車（80175）創上市新高，見12.56元，收報12.54元，升6.45%；香港交易所（80388）創上市新高，見362.2元，收報354.4元，升3.69%；騰訊控股（80700）創上市新高，見439.2元，收報438元，升1.01%；比亞迪股份（81211）創上市新高，見290元，收報290元，升4.54%；小米集團-W（81810）創上市新高，見24.15元，收報23.65元，升5.58%；安踏體育（82020）創上市新高，見97.75元，收報97.75元，升5.22%；中國平安（82318）創上市新高，見54.25元，收報54.15元，升3.54%；長城汽車（82333）創上市新高，見15.04元，收報14.9元，升2.34%；旭輝永升服務（1995）創52周高，見3.06元，收報2.9元，升7.01%；綠城服務（2869）創52周高，見5.45元，收報5.39元，升4.46%；康橋悅（2205）創52周高，見0.89元，收報0.89元，升2.3%；特步（1368）創52周高，見6.96元，收報6.86元，升6.52%；中國動向（3818）創52周高，見0.43元，收報0.425元，升2.41%；SOHO中國（0410）創52周高，見1元，收報0.91元，跌1.09%。

破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見548.5元，收報539.5元，跌0.64%；宏橋（1378）創上市新高，見14.04元，收報13.68元，跌0.15%；騰訊（0700）創52周高，見482.4元，收報478.8元，升0.25%；美團（3690）創52周高，見217元，收報214.6元，升0.56%；小米（1810）創52周高，見26.15元，收報25.9元，升5.5%；中芯國際（0981）創52周高，見35元，收報32.25元，升17.92%；金山軟件（3888）創52周高，見35.55元，收報35.2元，升9.83%；閱文（0772）創52周高，見35.9元，收報34.8元，升0.43%；商湯（0020）創52周高，見2.29元，收報2.17元，升2.36%；華虹半導體（1347）創52周高，見32.75元，收報31.7元，升13.21%；微博－ＳＷ（9898）創52周高，見95.5元，收報92.6元，升9.07%；海爾智家（6690）創52周高，見36.45元，收報35.75元，升3.77%；長和（0001）創52周高，見46.35元，收報45.55元，升0.44%；吉利（0175）創52周高，見13.9元，收報13.74元，升5.69%；國藥（1099）創52周高，見23.6元，收報23.5元，升3.98%；平保（2318）創52周高，見59.55元，收報59.4元，升3.66%；中銀香港（2388）創52周高，見26.25元，收報25.75元，升0.78%；中國人壽（2628）創52周高，見19.92元，收報19.92元，升8.97%；中信（0267）創52周高，見10.82元，收報10.72元，升9.61%；萬洲（0288）創52周高，見6.42元，收報6.39元，升0.47%；招商銀行（3968）創52周高，見47.3元，收報46.8元，升0.86%；中石化（0386）創52周高，見5.47元，收報5.39元，升0.94%；港交所（0388）創52周高，見397.8元，收報388.4元，升3.24%；匯控（0005）創52周高，見71元，收報70.3元，升0.43%；中生製藥（1177）創52周高，見4.25元，收報4.08元，跌1.69%；安踏（2020）創52周高，見107.5元，收報106.2元，升3.81%。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括建發新勝（0731）低見0.121元，收報0.143元，無升跌；聯洋智能控股（1561）低見0.103元，收報0.103元，跌11.21%；大洋集團（1991）低見0.079元，收報0.088元，跌7.37%；天時軟件（8028）低見0.12元，收報0.15元，無升跌。

9隻股份創52周低，包括鱷魚恤（0122）低見0.073元，收報0.082元，升1.23%；新興光學（0125）低見0.57元，收報0.57元，跌3.39%；中國金控（0875）低見1.05元，收報1.05元，跌6.25%；樂氏國際控股（1529）低見0.096元，收報0.101元，升3.06%；大人國際（1957）低見0.39元，收報0.39元，跌2.5%；泰坦能源技術（2188）低見0.275元，收報0.3元，跌1.64%；巨騰國際（3336）低見0.98元，收報0.98元，跌3.92%；盈利時（6838）低見0.445元，收報0.46元，無升跌；超人智能（8176）低見0.175元，收報0.175元，跌7.89%。

異動股

上升異動股，包括，腦洞科技（2203）創52周高，見0.93元，收報0.56元，升321.05%；偉俊集團控股（1013）創52周高，見0.475元，收報0.285元，升247.56%；能源及能量環球（1142）創52周高，見1.11元，收報1.02元，升204.48%；中國再生醫學（8158）創52周高，見0.95元，收報0.72元，升191.5%；QPL INT'L（0243）創52周高，見0.5元，收報0.46元，升120.1%；駿碼半導體（8490）創52周高，見0.55元，收報0.38元，升114.69%；康特隆（1912）創52周高，見0.35元，收報0.238元，升103.42%；航天控股（0031）創52周高，見0.74元，收報0.65元，升91.18%；澳門勵駿（1680）收報0.235元，升88%；香港航天科技（1725）收報2.02元，升83.64%。

下跌異動股，包括，新愛德集團（8412）收報0.5元，跌29.58%；中港石油（0632）收報0.315元，跌29.21%；中國基礎能源（8117）收報0.124元，跌26.19%；十方控股（1831）收報0.1元，跌25.93%；中國油氣控股（0702）收報0.093元，跌25.6%；太和控股（0718）收報0.069元，跌24.18%；鑫達投資控股（1281）收報0.175元，跌23.91%；中國國家文化產業（0745）收報0.151元，跌21.76%；胡桃資本（0905）收報0.32元，跌20%；中國煤層氣（8270）收報0.395元，跌17.71%；華融金控（0993）收報0.35元，跌17.65%。

其他報道

上交所延長指定交易申報指令時間

港元拆息普遍向上 貨幣結餘不變 兩周息逾半年高

永利度假村獲阿聯酋首張賭牌

朱克伯格成全球第二大富豪 身家達2110億美元

高盛上調中國股票評級 料仍有15%-20%升幅

澳新：料內地第3季GDP增4.7% 政策重燃達5%目標希望

日圓貶值見近兩個月最弱 三村淳：正密切關注匯市

「前恒大軍師」任澤平：A股明日料開市即收市 暗示升停板

恒指高開211點 科指升1.3% 中芯升8.9% 嘉和生物升87%

億騰醫藥溢價75%合併嘉和生物

港股ADR跌88點 夜期低水97點 北水續休 美期跌亞股升

歌禮製藥：ITC禁境外生產ASC41和ASC43F進口至美國