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匯豐網上證券服務今早突「死機」 客戶無法連線落盤

港股今日創逾兩年半高位，惟本報今日收到讀者黃先生投訴，指匯豐網銀的證券服務今早突然「死機」，由上午10時前一直無法透過匯豐App連線投資服務，令他無法買賣股票。

據黃先生表示，今早開市後曾成功落盤，惟至接近10時開始，突然無法再連線投資服務，他隨即透過線上對話求助，對方稱會接駁至客戶服務主任，但等候超過20分鐘仍然沒有回音。

黃先生最後致電熱線，對方表示正在搶修中，其時黃先生一生嘗試連線投資服務，但畫面顯示「我們暫時未能提供資料，請稍後再試」。直至中午收市前，他一直無法透過匯豐App落盤。

收市後黃先生終於成功連線投資服務，但擔憂「一陣開返市又得唔得」。

而本港網上股票討論區亦有零星討論，有股民以主題「匯豐app」發帖，問「係咪股票功能停了？」，然後有股民回應「完全入唔到投資版面」。

匯豐發言人表示，「匯豐流動及網上理財的投資服務今早因技術問題曾短暫受阻，現已回復正常運作。該段期間，客戶仍可透過匯豐投資全速易應用程式或電話進行交易。就事件帶來不便，本行深感抱歉」。

 

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