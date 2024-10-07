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匯豐林慧虹：勿期望美每次減息也會降P 港息調整視乎當時數據

【明報專訊】美國上月啟動利率下行周期，匯豐即跟減最優惠利率（P），較市場預期早出手。匯豐香港區行政總裁林慧虹認為，不少人以過去美國議息後，匯豐如何調整息率作預測，「我覺得這個prediction（預測）不是一個correlation（相關性）」，因為現時利率環境、香港經濟及港元拆息走勢皆有不同，「我們都要data driven（取決於數據）」。她表示，目前美息前景甚具不確定且相當動態，港P調整需要視乎當時情况而定，不能期望每次美國減息，P息會隨之下調。

明報記者 歐陽偉昉

在剛過去的加息周期，聯儲局累計加息3厘後，匯豐才首次跟隨將P上調0.125厘（見圖）；上月美國減息半厘時，匯豐為首港銀即時跟減P四分之一厘，當時P與1個月拆息差距2.2厘，未達過去會帶動減P的3厘息差。林慧虹表示，決定息率有很多因素考慮，港元拆息較美息早一步下跌，銀行資金成本的變化，也有考慮對香港宏觀經濟環境的影響。至於減P是否有金管局鼓勵，她則指是純粹商業決定。

聯儲到明年6月料再減1.5厘

林慧虹期望，香港開始減P可作為現在開始利率下行周期的信號，帶動交易、經濟活動改善，客戶資金從定期存款多元化配置到財富管理產品。雖然減P不會立即帶動貸款需求反彈，但增加企業客戶的融資和業務策略選擇，期望可帶動企業明年的資本開支計劃，「已經是很好的開始」。

至於未來減息步伐，匯豐預測聯儲局在及後6次會議各減息0.25厘，到明年6月累減1.5厘，不過減息前景有不確定，例如11月議息緊接美國總統大選。

市場期待減息可以改善物業市場表現，截至去年底本港商廈空置率升至14.9%的紀錄新高，林慧虹稱，目前商業房地產（CRE）市場供應過剩，隨後再有新商廈供應推出，CRE市場仍會疲弱一段時間，空置情况需較長時間消化，不過隨減息周期開始，若能帶動經濟活動，市場會漸有改善。近期置地公布投資10億美元升級旗下中環置地廣場零售物業，可見現時市場亦有好消息。

有信心管控商業房產風險

近期本港CRE貸款質素惡化亦是市場焦點，截至上半年底，匯控（0005）除內地風險相關的本港CRE第三級（即被視為違約）貸款，較去年底增4.6倍至32.24億美元。林慧虹表示，該行信貸撥備審慎，60%本地CRE貸款為有抵押貸款，而大部分相關貸款仍在支付利息，加上本港監管體系同樣穩健，有信心可管控CRE風險。

至於住宅物業方面，匯豐預期明年住宅樓價回穩，按年上升2%；她指本港整體按揭違約率僅有0.1%，對按揭信貸質素完全沒有憂慮。

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