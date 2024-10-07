嘉里物流聯網（0636）公布，與由三菱UFJ銀行獨家牽頭的銀團簽訂一筆五年期10億元可持續發展掛鈎及社會責任銀團定期貸款，並獨超額認購，為亞太區首個同類型銀團貸款諾。
MUFG為是次貸款的委任牽頭安排行、簿記行及包銷行，以及是可持續發展掛鈎和社會責任貸款結構顧問。
上述貸款透過最先進的環境、社會及管治結構量身定制，涵蓋可持續發展掛鈎貸款及社會責任貸款兩部份。根據貸款條款，嘉里物流聯網將在社會責任項目上投資，為其於香港及中國內地所服務的社群作出積極影響。其他社會目標包括一系列符合資格的社會責任項目，旨在提供就業機會、基本服務，以及可負擔的基建設施。
嘉里物流聯網執行董事及首席財務主管鄭志偉表示，是次反應熱烈的超額認購，彰顯銀行業對嘉里物流聯網為社會作出貢獻之正面影響的信任。嘉里物流聯網感謝MUFG領導公司首筆銀團貸款，此量身定制的環境、社會及管治結構足證嘉里物流聯網致力打造更環保、更安全、更緊密互通的世界。
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