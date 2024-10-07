按揭證券公司公布今年上半年業績，期內未經審核除稅後溢利按年跌99%至900萬元，按揭證券公司解釋，溢利減少主要由於今年上半年物業價格下跌，對安老按揭業務產生負面影響。公司期內保險服務盈轉虧，上半年虧損5.07億元，去年同期則賺6.49億元。
按證公司表示，保險服務業績的下跌，主要因為目前物業價格變動，對安老按揭計劃帶來虧損性合約而產生的虧損入帳，加上今年所採用的折現率，較去年下跌以致新造的香港年金計劃保單出現較大虧損，以及優化年金金額推廣活動帶動下新造的年金保單增加亦令虧損擴大。
按證公司期內淨利息收入為2.89億元，與去年相約。今年上半年安老按揭計劃批出546宗申請，按年大增97%，期內平均物業價值按年跌9%至490萬元，平均每月年金按年跌29%至1.26萬元。
按證公司期內其他收入按年跌18%至7.45億元，主要包括7.59億元來自存放於外匯基金的淨投資收益，另對受按證保險公司提供保險保障的貸款於綜合財務層面，作出的公平值調整所錄得虧損8700萬元，去年同期則為收益2.49億元，則抵銷了一部分的其他收入。
按揭保險計劃方面，新取用貸款額按年跌45%至283億元，當中以貸款額計52%的新取用貸款用於二手市場物業。
按證公司表示，基於不明朗的市場環境下，公司採取審慎預先籌措融資的策略，並主動與本地及國際的投資業界就債券發行保持溝通，以支持購買大額的貸款及滿足再融資的需要。
其他報道
財經花生︱譚仔推高蛋白質低卡套餐 邀韓國爆肌男團K Stallions成員試食
證監梁鳳儀：低配港股外資現回歸追貨 港資產管理與股市「兩條腿」拓展
港股創逾兩年半高 恒指曾越23000關 半日升260點 成交1687億