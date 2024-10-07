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恒指收市升362點 創兩年半即市及收市新高 恒指基金流出創半年最多

美國就業數據增強美國軟著陸信心，美元偏強，亞股普遍上升。A股明日十一長假期後復市，內地將就增量政策舉行發布會，恒指早段曾升504點，重上23000點關，見全日高位，雖然其後曾倒跌16點，不過好快重拾升勢，午後維持逾300點升幅，收市升362點，成交增13%至2968億元。三大指數連升兩日，齊創逾兩年半即市及收市新高。恒指兩日累升986點。

根據彭博社最新數據，10月3日恒指相關基金淨流出37.52億元，是3月27日54.99億元後最多。根據恒指最大的相關基金，即盈富（2800），10月3日流通單位減少1.6億個，以當日收市價粗略計算，相當於36.7億元，而其3月27日淨流出金額約為54.34億元。上日盈富基金單位連續第2日減少，再減少8100萬個，約值19億元。

恒指今早高開211點，高位升504點，低位跌16點，高低波幅522點。上升股份比例為66.09%，下跌為18.63%，無升跌為15.26%。

恒指收市升362點或1.6%，報23099點，大市成交金額2968億元，較上日增加13.5%，是10月3日3103.44億元成交後最多；國指升174點或2.14%，報8330點。恒生科技指數收報5386點，升3.05%。

藍籌股成交金額1499.35億元，佔大市成交50.51%；科指成份股成交金額838.3億元，佔大市成交28.24%；國指成份股成交金額1229.54億元，佔大市成交41.42%。

24隻雙櫃台股，總成交4.25億元人民幣，相當於約4.67億港元，佔大市成交的0.16%。

窩輪及牛熊證成交金額減少18.29%，至102.18億元，佔大市成交3.44%。牛熊證成交金額57.69億元，減少24.58%；窩輪成交金額44.48億元，減少8.4%。

藍籌63隻升，17隻下跌，2隻無升跌。中芯國際（0981）升21.76%，收報33.3元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）跌3.22%，收報72.15元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，6隻下跌。升幅最大的是中芯國際（0981）創52周高，見35元，收報33.3元，升21.76%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報24.45元，跌5.96%。

恒指、科指續高於主要平均線。

北水休市。

三大指數表現

恒指曾升最多2.22%，高見23241.74點，是2022年2月24日23376.37點後最高。今日收市報23099.78點，是2022年2月23日後收市新高，當日報23660.28點。連升2日，累計升986.27點，對上一次連升2日是9月25日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是9月27日。

科指曾升最多4.29%，高見5451.53點，是2022年2月21日5459.28點後最高。今日收市報5386.48點，是2022年2月18日後收市新高，當日報5479.9點。連升2日，累計升407.84點，對上一次連升2日是9月25日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是9月27日。

國指曾升最多2.65%，高見8372.97點，是2022年2月21日8502.55點後最高。今日收市報8330.85點，是2022年2月21日後收市新高，當日報8455.99點。連升2日，累計升416.69點，對上一次連升2日是9月13日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是9月27日。

午後消息股表現

財經花生︱譚仔國際（2217）旗下譚仔推高蛋白質低卡套餐 邀韓國爆肌男團K Stallions成員試食。收報0.91元，升5.81%。

嘉里物流（0636）簽訂10億元可持續發展掛鈎及社會責任銀團貸款。收報8.5元，升0.12%。

匯豐網上證券服務今早突「死機」 客戶無法連線落盤。匯控（0005）創52周高，見71元，收報70.35元，升0.5%。

今早及隔晚消息股表現

億騰醫藥溢價75%合併嘉和生物（6998）。創52周高，見3.25元，收報2.34元，升41.82%。

歌禮製藥（1672）：ITC禁境外生產ASC41和ASC43F進口至美國。收報1.46元，升6.57%。

四環醫藥（0460）︰未來12個月斥不多於5億元回購。創52周高，見1.02元，收報0.94元，升30.56%。

德林控股（1709）旗下家辦擬引入AI數字人服務客戶。收報4.7元，跌3.09%。

超智能控股（1402）料中期淨虧損擴大至最多約1800萬元。收報0.3元，無升跌。

東方甄選（1797）澄清，無派員抹黑董宇輝以轉移視線。收報24.45元，跌5.96%。

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲香港10周年校際生成式AI比賽揭幕。收報114.6元，升0.61%。

歐盟擬徴中國電動車反補貼稅，吉利（0175）母公司吉利控股：非常失望。創52周高，見13.9元，收報13.9元，升6.92%。

FSM：內房股價急升或推動境外債權重組，違約債價有望反彈。

藍籌內房

中海外（0688）收報17.84元，升1.59%。

龍湖（0960）收報16.72元，跌1.42%。

華潤置地（1109）收報29.95元，無升跌。

非藍籌內房

世茂集團（0813）收報2.45元，升14.49%。

首創鉅大（1329）收報0.56元，升7.69%。

中駿集團（1966）收報0.3元，跌7.69%。

金茂（0817）收報1.65元，升13.79%。

中海宏洋（0081）收報2.91元，升15.02%。

鄭志剛愛將張之杰傳已離開新世界（0017），上周任K11新公司唯一董事。收報9.66元，升3.43%。

破頂股表現

破頂股包括，光大證券（6178）創上市新高，見13.3元，收報13.06元，升10.87%；招商證券（6099）創上市新高，見26.05元，收報25.9元，升28.54%；中國財險（2328）創上市新高，見14.12元，收報14.04元，升4.46%；新華文軒（0811）創上市新高，見10.8元，收報10.8元，升8%；譚木匠（0837）創上市新高，見6元，收報6元，升1.87%；力量發展（1277）創上市新高，見1.79元，收報1.77元，升19.59%；中國宏橋（1378）創上市新高，見14.04元，收報13.64元，跌0.44%；國聯證券（1456）創上市新高，見8.18元，收報7.94元，升11.2%；匯聚科技（1729）創上市新高，見4.77元，收報4.77元，升8.9%；賽迪顧問（2176）創上市新高，見1元，收報0.98元，升5.38%；德商產投服務（2270）創上市新高，見1.93元，收報1.93元，升5.46%；洲際船務（2409）創上市新高，見4.1元，收報4元，升3.63%；貝殼－Ｗ（2423）創上市新高，見73.5元，收報67元，跌3.18%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見129.9元，收報129.9元，升0.85%；弘業期貨（3678）創上市新高，見5.82元，收報5.82元，升58.15%；中信建投証券（6066）創上市新高，見17.48元，收報17.16元，升22.22%；申萬宏源（6806）創上市新高，見4.65元，收報4.65元，升40.91%；匯德收購－Ｚ（7841）創上市新高，見9.4元，收報9.4元，升3.87%；九方財富（9636）創上市新高，見21.15元，收報17.42元，升7.27%；康方生物（9926）創上市新高，見77.65元，收報71.4元，跌4.03%；吉利汽車（80175）創上市新高，見12.62元，收報12.6元，升6.96%；香港交易所（80388）創上市新高，見362.2元，收報358.4元，升4.86%；騰訊控股（80700）創上市新高，見439.2元，收報435.6元，升0.46%；旭輝永升服務（1995）創52周高，見3.06元，收報3元，升10.7%；綠城服務（2869）創52周高，見5.52元，收報5.52元，升6.98%；恒大物業（6666）創52周高，見1.31元，收報1.31元，升18.02%；康橋悅（2205）創52周高，見0.89元，收報0.87元，無升跌；特步（1368）創52周高，見7元，收報6.98元，升8.39%；中國動向（3818）創52周高，見0.435元，收報0.43元，升3.61%。

破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見548.5元，收報540元，跌0.55%；宏橋（1378）創上市新高，見14.04元，收報13.64元，跌0.44%；騰訊（0700）創52周高，見482.4元，收報478.4元，升0.17%；美團（3690）創52周高，見217元，收報213.2元，跌0.09%；小米（1810）創52周高，見26.15元，收報25.85元，升5.3%；中芯國際（0981）創52周高，見35元，收報33.3元，升21.76%；金山軟件（3888）創52周高，見35.95元，收報35.85元，升11.86%；閱文（0772）創52周高，見36元，收報36元，升3.9%；商湯（0020）創52周高，見2.34元，收報2.33元，升9.91%；華虹半導體（1347）創52周高，見32.75元，收報32.55元，升16.25%；微博－ＳＷ（9898）創52周高，見95.5元，收報93.1元，升9.66%；海爾智家（6690）創52周高，見36.45元，收報35.75元，升3.77%；長和（0001）創52周高，見46.35元，收報45.75元，升0.88%；吉利（0175）創52周高，見13.9元，收報13.9元，升6.92%；國藥（1099）創52周高，見23.65元，收報23.55元，升4.2%；平保（2318）創52周高，見59.8元，收報59.7元，升4.19%；中銀香港（2388）創52周高，見26.25元，收報25.75元，升0.78%；中國人壽（2628）創52周高，見20.6元，收報20.55元，升12.42%；中信（0267）創52周高，見11.08元，收報11.04元，升12.88%；萬洲（0288）創52周高，見6.44元，收報6.44元，升1.26%；招商銀行（3968）創52周高，見47.35元，收報47.25元，升1.83%；中石化（0386）創52周高，見5.47元，收報5.43元，升1.69%；港交所（0388）創52周高，見397.8元，收報393.8元，升4.68%；匯控（0005）創52周高，見71元，收報70.35元，升0.5%；中生製藥（1177）創52周高，見4.25元，收報4.13元，跌0.48%；安踏（2020）創52周高，見107.5元，收報106.3元，升3.91%。

破底股方面

5隻股份創上市新低，包括建發新勝（0731）低見0.121元，收報0.147元，升2.8%；聯洋智能控股（1561）低見0.103元，收報0.121元，升4.31%；大洋集團（1991）低見0.079元，收報0.124元，升30.53%；天時軟件（8028）低見0.12元，收報0.148元，跌1.33%；超人智能（8176）低見0.168元，收報0.168元，跌11.58%。

11隻股份創52周低，其中十隻包括，鱷魚恤（0122）低見0.073元，收報0.083元，升2.47%；新興光學（0125）低見0.57元，收報0.58元，跌1.69%；永發置業（0287）低見3.45元，收報3.45元，無升跌；中國金控（0875）低見1.05元，收報1.13元，升0.89%；金石資本集團（1160）低見0.216元，收報0.216元，無升跌；樂氏國際控股（1529）低見0.096元，收報0.108元，升10.2%；大人國際（1957）低見0.39元，收報0.4元，無升跌；泰坦能源技術（2188）低見0.275元，收報0.31元，升1.64%；巨騰國際（3336）低見0.98元，收報1.02元，無升跌；盈利時（6838）低見0.445元，收報0.46元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，中國再生醫學（8158）創52周高，見1.27元，收報1.01元，升308.91%；腦洞科技（2203）創52周高，見0.93元，收報0.5元，升275.94%；三愛健康集團（1889）收報1.26元，升240.54%；偉俊集團控股（1013）創52周高，見0.475元，收報0.26元，升217.07%；駿碼半導體（8490）創52周高，見0.55元，收報0.46元，升159.89%；香港航天科技（1725）收報2.41元，升119.09%；飛尚無煙煤（1738）創52周高，見0.4元，收報0.208元，升114.43%；中國紅包（8316）收報0.39元，升114.29%；能源及能量環球（1142）創52周高，見1.11元，收報0.71元，升111.94%；澳門勵駿（1680）創52周高，見0.28元，收報0.249元，升99.2%；巨星醫療控股（2393）收報0.122元，升96.77%。

下跌異動股，包括，鑫達投資控股（1281）收報0.171元，跌25.65%；海亮國際（2336）收報0.101元，跌25.19%；芯成科技（0365）創52周高，見0.88元，收報0.48元，跌23.81%；勵時集團（1327）收報0.112元，跌23.29%；新愛德集團（8412）收報0.55元，跌22.54%；中港石油（0632）收報0.345元，跌22.47%；中國油氣控股（0702）收報0.098元，跌21.6%；中國基礎能源（8117）收報0.132元，跌21.43%；十方控股（1831）收報0.109元，跌19.26%；合富輝煌（0733）收報0.76元，跌19.15%。

 

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