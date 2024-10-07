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南小館全線結業 最後一間青衣分店營業至10月13日

本港餐飲業市道未見好轉，再有連鎖食肆結業。上海小南國（3666）旗下品牌南小館，繼早前荃灣愉景新城分店結業後，全港僅餘一間位於青衣的分店亦宣布將於本月中旬結業。

有網民在Facebook群組「青衣街坊吹水會」上傳一張相片，內容是南小館青衣城分店的「結業通知」，表示因租約期滿，分店將營業至10月13日（星期日），並感謝食客多年的支持。

南小館以「新上海人、新上海菜」作為概念，主攻年輕同大眾市場。南小館曾在本港先後開設逾十間分店，遍布港九新界。

南小館荃灣愉景新城分店疑已結業 港僅餘一間分店

根據上海小南國發布的中期業績，截至今年6月30日止，上半年集團虧損擴大至2943.8萬元人民幣（下同），2023年同期虧損314.1萬元。期內收益下跌24.7%至1.82億元，其中香港南小館錄得收入1161.4萬元，按年跌14.1%，而集團旗下另一品牌上海小南國則錄得收入1367.1萬元，按年跌18.6%。

 

華潤堂宣布香港分店全線結業 會員可於11月7日前換領禮券或產品

 

 

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