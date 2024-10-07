摩根士丹利發表報告，預期中國政府在明天國家發展改革委員會的記者會上，會宣布短期內推出2萬億元人民幣財政刺激方案，估計會獲在岸投資者正面反應。因應互聯網及深圳創業板股份表現滯後，料指數估值已經去到5年平均水平，料可能仍有較少的戰略性升幅，幅度尚有12%。但是若隨外圍如地緣政治變化，及A股市場表現出現過熱，甚至環球流動性有變，便可能在高位出現波動。
該行料，發改委擬醞釀的措施，包括支持地方政府融資、基建資本開支、溫和的促進消費，甚至或包括銀行再資本化等，其料在岸投資者會持正面的看法，原因是這確定了北京方面在使用經時間考驗過的反覆測試及錯誤後，承諾去出組合拳去重振經濟。
大摩指，內地主要市場的估值大抵上已經返回或超越了去年疫情後重新開關後的高峰，與過去五年平均水平可堪比較。不過互聯網股及深圳創業板的表現仍然落後，比2023年的高峰及五年平均水平有27%至37%折讓。上海科創板則為例外，較2023年高峰及五年平均出現溢價21%及8%。
參考過去逾10年五次大升浪，摩根士丹利按MSCI中國指數作為參考，每次升浪維時231日，平均升幅達65.6%，重估價值幅度達55.6%。不過隨著內地宏觀經濟放慢，拖累情緒及定位下，每次升浪橫誇的時間及廣度，均呈現跌勢。儘管今次升浪比過往升浪橫誇的時間及廣度落後，但是已經超過今年2月至5月的升浪。
該行指，料今回的升浪仍然會延續，料在價值重估的效應帶動下，近期仍然還有12%升幅，有助收窄與新興市場的估值差距。其料分散投資及基準化分析等活動帶動下，會驅動更多資金流入及升勢，料當出現財政政策改變，宏觀訊號改善，料大市值互聯網及廣為人知的消費品牌，在具吸引力的估值及高流動性帶動下會受惠。
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