房地產市場衰退，內地以製造業帶動經濟增長動力，報告指，內地持續過度投資，製造業資產回報率下降，壓低潛在增長；該行亦提倡內地透過提供社會安全網來鼓勵消費，不過此舉最具挑戰性，因此需要內地管理公共財政方式有根本性改變，對收入再分配也有重大影響。

法國外貿銀行認為，當經濟數據未能證實經濟快速復蘇，當前市場樂觀情緒轉向可能會發生。若內地沒有堅定意願減少高企的預防性儲蓄，內地就不太可能從現時通縮和過度投資抽離，特別是全球正採取措施保護自已市場免受內地龐大產能衝擊。

早前市傳內地擬發行2萬億元特別債券，報告認為對對當前內地經濟需求仍然太少，金額不足以彌補今年財政收入的大幅下降，當局向銀行注入資本也需要額外的財政空間，以避免過度債務或赤字。

報告又指，2008年和2016年內地刺激經濟偏向財政政策，但今次則未清楚是否會有更大規模的財政政策刺激，該行認為或是因為目前內地財政空間更加狹窄，公共債務維持在GDP約100%水平，另一方面或是因為當局希望提高股票、房地產等資產價格，在較小程度上刺激經濟成長。

房地產方面，是次措施包括引入淨動利率、地方政府取消購屋限制、降低首付等。報告認為，雖然措施有助於穩定疲弱的房地產市場，但必然會進一步惡化銀行的資產質量，並可能進一步影響銀行金融穩定性。

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