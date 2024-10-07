因應中資股近期再獲追捧，高盛發表報告指，將中國市場的評級調高至優於大市（overweight），並在更高盈利及估值驅動下，提升MSCI亞太指數日本除外的指數水平，甚至對若干行業股的配置作出調整，例如看好汽車股等，並因應他們團隊的內地股份建議，會標榜那些有涉足內地市場的地區性股份。
該行指，內地經協調的強措施及公布，觸發股市顯著升浪，MSCI中國指數已經自今年9月中低位計，錄得34%升幅，由年初至今計亦錄得31%升幅，成為全球其中一個表現最好的市場。出現如此市況的催化劑，與當局出現具決定性的措施，及市場被過度沽售、低估及給予不足配置有關。今輪升勢已經推動MSCI中國的前瞻性市盈率至11.3倍，在政策支持下，估值還會擴展至12倍。其已經將12個月的MSCI中國或中證300指數去到84點或4600點水平，料總回報尚有15%至18%升幅。
對於地區性市場方面，該行認為，這對中國政策高度敏感的市場包括內地A股、香港、韓國及台灣，最敏感的行業股包括汽車、金屬及礦業，及互聯網和媒體。報告又提升中國市場的評級至跑贏大市，提升MSCI亞太指數日本除外的指數水平至690，這意味以本幣或美元計會分別有10%或14%上升空間，同時將該指數的2024年及2025年的盈利增長提高1個百份點至分別為20%及14%。
該行亦將保險股的評級提高至跑贏大市，給予金屬及礦業股中性評級，並予電訊股跑輸大市評級。高盛亦會標榜那些受惠於內地寬鬆政策的區內受惠股份。然而該行提醒，在確定當局推出刺激措施及市場急升後，或現獲利吐。美國大選及徵稅方面，均帶來風險。
其他報道
法國外貿銀行：內地缺經濟結構改革措施 難望氣緒好轉扭轉經濟放緩
摩根士丹利：料內地推2萬億人幣刺激方案 此番升浪尚有12%升幅
按證公司上半年除稅後溢利大瀉99% 因物業價格下跌影響安老按揭
財經花生︱譚仔推高蛋白質低卡套餐 邀韓國爆肌男團K Stallions成員試食
證監梁鳳儀：低配港股外資現回歸追貨 港資產管理與股市「兩條腿」拓展
港股創逾兩年半高 恒指曾越23000關 半日升260點 成交1687億